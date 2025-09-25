Bàsquet
El Gernika amenaça d'abandonar de l'Eurocup Women si no fan fora un equip israelià
Ricky Rubio opina que "no es pot fer vida normal sabent que passen aquestes coses" a Gaza però es mostra prudent a l'hora de dir si un equip s'ha de retirar o no
El Baxi Manresa es troba en una situació similar, ja que el proper dia 15 ha de rebre el Hapoel Jerusalem a l'Eurocup
Redacció
Continuen els posicionaments de diversos equips i jugadors de bàsquet davant de la possibilitat d'haver-se d'enfrontar les properes setmanes amb equips israelians en competicions europees. El president del Lointek Gernika femení, Gerardo Candina, ha dit que la seva opinió personal és que el conjunt basc no hauria de jugar els partits que li han tocat amb l'Elitzur Ramla entre l'octubre i el novembre corresponents a l'Eurocup Women, en unes declaracions a la Cadena SER.
Candina ha remès a la decisió de la junta sobre què s'ha de fer, però ha dit que la FIBA, entitat que organitza el torneig, hauria de fer fora els israelians i, sobre possibles conseqüències, ha dit que aquesta "actuï com ha d'actuar".
També s'hi ha posicionat el base del Joventut Ricky Rubio, ja que el seu equip juga Champions el dia 14 a la pista del Hapoel Holon a l'exili. Rubio ha volgut ser cautelós, però ha dit que "esportivament s'ha castigat d'altres equips per fets similars. Podem dir si un equip ha de jugar o no, però això va de vides. És inconcebible que poguem seguir fent vida normal sabent que passen aquestes coses". Està previst, de la mateixa manera, que la UEFA i la FIFA debatin la setmana que ve sobre l'expulsió dels equips israelians de futbol.
El Baxi Manresa es troba en una situació similar, ja que el dia 15 rep la visita del Hapoel Jerusalem.
