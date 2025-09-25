Laia Font, a punt per competir a la Copa del Món de Szombathely aquest cap de setmana
La gimnasta de l'Egiba ha viatjat a Hongria amb la selecció espanyola
Es tracta de la cita prèvia al Mundial de Jakarta, on la gironellenca ja hi té la plaça assegurada
La gimnasta de l'Egiba, Laia Font, competirà a la Copa del Món de Szombathely, a Hongria, aquest cap de setmana amb l'equip nacional. Es tracta de la darrera cita abans del Mundial de Jakarta, on la jove de Gironella ja hi té la plaça assegurada des d'abans de la Copa del Món de París, que es va disputar el 13 i 14 de setembre i on va quedar 6a a la final de salt.
En aquesta ocasió, Font competirà en salt, que és la seva especialitat, i afegirà paral·leles. L'entrenador Xavier Casimiro explica que van prendre la decisió amb la resta del cos tècnic de la selecció tenint en compte que, en principi, la jove serà una de les dues gimnastes que farà All-around al Mundial i que, per tant, li "anirà bé" fer aquest aparell, l'únic que li va quedar pendent a l'europeu del passat mes de maig, "per agafar experiència".
Avui ja s'ha celebrat l'entrenament oficial i demà serà el torn dels classificatoris. Les finals es disputaran entre dissabte i diumenge.
Thierno Diallo s'apropa al Mundial
El manresà Thierno Diallo, que encara no té assegurada la seva participació en el Mundial de Jakarta, va fer dimecres el quart control classificatori i ara només li quedarà el darrer, que se celebrarà avui divendres, just abans que es decideixin els integrants de l’equip masculí per a la cita mundialista. «En principi, ell porta tots els quatre controls sense fallar cap aparell i sembla que pot tenir bé la seva classificació», detallava Casimiro.
