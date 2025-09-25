El repte de la Vinyet: competir a l'Argentina en una prova de patinatge adaptat
Aquest diumenge se celebra una jornada festiva a Sant Fruitós per recaptar fons i que la jove patinadora, de nou anys, pugui viatjar a Amèrica del Sud i competir en un concurs únic al món
La Vinyet té només nou anys, però s’enfronta a un repte majúscul. El 10, 11 i 12 d’octubre, competirà en un Open Internacional de Patinatge adaptat a l’Argentina, a Tucumán. La Vinyet, que és de Sant Fruitós, ha après a caminar amb una pròtesi, ja que quan era un nadó li van haver d’amputar una cama. El patinatge artístic l’ha ajudat a vèncer les seves pors, i s’ha convertit en una part indispensable de la seva vida.
Podrà assistir a aquest concurs gràcies a una beca de l’ONAT Foundation de 1.500 euros. «La fundació dona deu beques l’any a esportistes amb alguna discapacitat» explica la seva mare, Laia Feliu. «La Gabi, la Marina i l’Alfredo, que són els responsables del seu club [el CEFAR, de Sant Fruitós] van veure-ho i van proposar-nos d’inscriure-la. Ho han fet tot ells, els hi estem molt agraïts».
D’allà va néixer el projecte 'Ajuda’m a Brillar', que posa en valor la història de superació de la Vinyet. Un projecte, però, que no s’ha quedat amb la beca. «Els 1.500 euros serveixen pel seu viatge i poc més», explica Feliu. Per aquest motiu, han engegat una campanya de recollida de fons. Grups com la Grada d’Animació del Bàsquet Manresa, entitats com Bad Shadows o fins i tot el canal de Twitch d’El Ganxo s’han bolcat per ajudar la Vinyet a fer realitat el seu somni. De fet, aquest diumenge es farà una jornada solidària, impulsada per Bad Shadows, on es durà a terme el sorteig d’una rifa ideada per Pep Callau que, des de fa setmanes, s’estan venent els números. També ha iniciat un crowfounding el fotògraf Èric Artigas, que li va fer una sessió de fotos per recaptar fons. Amb aquests diners, esperen costejar una part important de la despesa.
Un dels principals atractius de travessar l’oceà és conèixer l’Emilia. Té 12 anys i, com la Vinyet, patina des que en té cinc amb una sola cama. La diferència és que l’Emilia no utilitza la seva pròtesi per patinar. I és, sens dubte, una gran referent per la Vinyet. «Tinc moltes ganes de conèixer-la. Perquè tot el que fa, a mi em costa, i és una referent per mi», explica la Vinyet. Tot i que no saben del cert si ella competirà a l’Open, l’aniran a veure personalment perquè la Vinyet la pugui conèixer i xerrar amb ella.
Ni a Catalunya, ni a Espanya hi ha categories adaptades en el món del patinatge artístic. De fet, el CEFAR, juntament amb un club navarrès, són pioners a tot l’estat a l’hora de treballar amb persones amb diversitat funcional. «Des de l’inici, l’Alfredo i tot l’equip del CEFAR es van bolcar en ajudar-la, i ara no és l’única del club», explica Feliu.
La Vinyet acostuma a competir amb la resta de companyes del seu club, com una patinadora més. «Al cap i a la fi, aquesta és la inclusivitat més real, que competeixi amb tothom. A vegades li donen medalles ‘a l’esforç’, i ella n’estava una mica tipa. Un dia va quedar segona, i no s’ho creia», assegura. De fet, des del curs passat ja participa en actuacions grupals amb la resta de companyes del club, i tota la dificultat afegida la compensa amb esforç, entrega i amor per l’esport.
I és que el patinatge és allò que l’ajuda a vèncer les seves pors del dia a dia. «El patinatge és un referent perquè ella també pugui superar obstacles en altres coses», explica Feliu. «Tenia quatre anys. Vam anar al mercat de Nadal [de Sant Fruitós], i va veure com patinaven a la pista de gel, i va dir que ella també volia». Al cap d’un mes, va començar a patinar. «Li va costar molt, però l’Alfredo i la Marina [els seus entrenadors] la van ajudar molt». La Vinyet explica que «l’Alfredo, a vegades, em diu que la por l’he de deixar al costat i dir-li que em deixi patinar». «Això li serveix per a qualsevol aprenentatge, per a qualsevol cosa nova. Per patinar, per córrer, ha de perdre la por», explica el seu pare, Jordi Campillo.
Ara tindrà una por afegida: la d’haver de volar. La Vinyet mai ha fet un vol tan llarg, i reconeix que li fa por. Però està segura que valdrà la pena per aconseguir un dels seus somnis. Només necessita deixar la por al costat i començar a patinar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys