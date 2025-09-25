Kick boxing
La santvicentina Xènia Martínez obté dos bronzes en els europeus júnior de kick boxing
La seva germana Alèxia, també formada al Pugnator Castellet, assoleix un cinquè lloc en el campionat disputat a Itàlia
La púgil de Sant Vicenç de Castellet Xènia Martínez Milla va aconseguir dues medalles de bronze en els Campionats d'Europa de kick boxing que es van fer a la localitat italiana de Jesolo. En el mateix certàmen, la seva germana Alèxia va obtenir una cinquena posició.
Els dos podis van arribar en les modalitats de kick light i light contact de menys de 50 quilos. En la primera, va deixar fora la búlgara Maya Desheva i la grega Nefeli Chatzidaki abans de caure en semifinals contra la britànica Madison Brown. En la segona, va fer el mateix camí, amb l'única variant de l'hongaresa Sara Termeg a quarts de final.
Pel que fa a Alèxia Martínez, va quedar eliminada en la primera fase de light contact de menys de 56 quilos per part de la suïssa Eva Tschanz-Eichar. Va finalitzar la seva participació en cinquè lloc de la seva categoria.
La presència de totes dues en campionats d'aquest tipus reforça la feina que s'està fent des de Pugnator Castellet.
