Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa necessita estrenar dissabte contra Les Corts el seu compte de punts

Els manresans han iniciat malament la lliga, amb dues derrotes i només dos gols marcats

Aaron Riera, un dels puntals del Covisa

Redacció

Manresa

El Covisa Manresa necessita estrenar ja el seu compte de punts, després de caure per 1-3 contra l'Ibi i per 4-1 davant del Sant Quirze en un mal inici de lliga. L'equip d'Antonio Mesa rep dissabte, a les 18.30 hores, Les Corts, conjunt que roman invicte i que ha sumat quatre punts.

Els bagencs segueixen tenint la baixa de Rafyta, que té prescrites, com a mínim, tres setmanes més de repòs després d'haver afrontat diversos tractaments per solucionar el seu problema a un genoll.

Les Corts sol ser sempre un conjunt incòmode al Pujolet, on ha puntuat en dues de les quatre darreres visites. Aquest cop, el conjunt de Sergi Lamaña arriba amb quatre cares noves i tres baixes respecte del conjunt que va jugar la lliga de la campanya anterior.

