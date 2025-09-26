Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atletisme

Els trails del Pont i Rocafort es corren dissabte amb 352 inscrits

La tarda tindrà curses de promoció, a partir de les cinc, i les proves de deu i de disset quilòmetres, des de les set

Imatges de la cursa seminocturna del Pont de la tardor passada

Imatges de la cursa seminocturna del Pont de la tardor passada / Marta Tera

Redacció

Manresa

Aquest dissabte a la tarda es disputen els Trails del Pont de Vilomara i Rocafort, memorial Alcalde Evaristo, que comprenen diferents curses de promoció i també les proves absolutes, de deu i de disset quilòmetres, respectivament. Hi ha un total de 352 inscrits en les diferents modalitats.

De fet, la tarda comença amb una xerrada a la sala polivalent sobre una bona alimentació en la pràctica de l'esport a càrrec de la dietista-nutricionista Anna Grífols. A les cinc, comencen les curses de promoció en un circuit de 500 a 2.140 metres i, a partir de les set de la tarda, hi haurà les dues curses grans, de deu i de disset quilòmetres.

La primera de les dues té un desnivell de 340 metrse positius cap al sud-est del Pont i pas per l'ermita de Sant Jaume de Vallhonesta, Font Nova i les tines de la Casa Nova. Es considera apta per a tothom.

El recorregut gran és de 723 metres de desnivell positiu i es dona més volta cap a l'est de la localitat, també cap a l'ermita de Sant Jaume.

A més, en el quilòmetre 10,990 de la prova llarga hi ha el punt més alt de la prova, l'alt de Puigi-li, en què hi haurà dos pernils, un per als homes i un per a les dones. Qui l'agafi, l'haurà de dur fins a la meta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents