El sallentí Joan García, protagonista del repte de penals amb Ibai Llanos
El porter del Barça s’enfronta a l'‘streamer’ basc en un desafiament viral que acumula més de cinc milions de visualitzacions
El sallentí Joan García, porter del FC Barcelona, ha estat el gran protagonista del darrer vídeo d’Ibai Llanos. El creador de contingut basc va voler posar a prova el jove blaugrana en una tanda de penals que ell mateix ha difós a les seves xarxes socials aquest dijous.
Llanos presentava el repte amb aquestes paraules: “Li tiraré cinc penals al porter titular del Barça, Joan García. Us heu preguntat mai quants penals seria capaç de marcar un aficionat a un dels millors porters de LaLiga?”
El porter de Sallent, que està vivint un inici de temporada espectacular amb aturades decisives tant a la lliga com a la Champions (amb una mitjana de 2,4 intervencions per partit i ja 12 en total), va afrontar el desafiament amb confiança: “Com a molt me’n marques un, i perquè et deixo”, va respondre a Ibai abans de començar.
En el repte, García va aturar el primer llançament amb facilitat i fins i tot va remarcar: “Ni m’he hagut de llençar”. Tot i això, l' ‘streamer’ va aconseguir sorprendre’l en els següents intents: primer amb un xut potent a l’esquadra, després col·locant la pilota a l’esquerra del porter i finalment amb un altre al centre, que Joan gairebé va interceptar.
Amb tres gols a favor, Ibai va tancar la sèrie amb un quart encert, proclamant-se vencedor de la tanda i ironitzant amb un missatge al Reial Madrid: “Florentino, estic disponible”.
Malgrat el resultat del joc, Joan García va saber reconèixer el nivell mostrat pel basc: “M’has xutat els millors penals que m’han fet mai”, comentava amb un somriure, abans de bromejar que potser caldria fitxar-lo per a l’elit.
