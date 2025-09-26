Joan García cau lesionat
El porter de Sallent és baixa i el club blaugrana emetrà un comunicat sobre l'abast de la malaltia, segons informa 'Jijantes'
Sergi Capdevila
Males notícies després de la sessió d’entrenament d’aquest divendres. Pèssimes, podríem dir. Si ahir Hansi Flick confirmava que havia hagut de substituir Raphinha per unes molèsties als isquiotibials, segons informa Jijantes, també ha caigut lesionat el porter titular Joan García durant la pràctica posterior al partit disputat a Oviedo aquest dijous.
El de Sallent va cometre el seu primer error com a porter blaugrana al Carlos Tartiere en una sortida en què no va mesurar bé i va entregar la pilota a l’equip rival. Per la resta, havia mostrat una fiabilitat absoluta i havia estat determinant amb diverses accions de gran mèrit.
Sczesny serà el titular
Veurem quin és l’abast de la lesió del porter del Bages i què es va fer exactament, però pràcticament estaria descartat per al partit d’aquest diumenge contra la Real Sociedad a casa. I també per als compromisos contra PSG i Sevilla. D’aquesta manera, fins després del parèntesi, Flick no podria comptar amb el del Bages. Tampoc De la Fuente per a la selecció, en cas que ho estigués considerant.
Szczesny passaria a ser el porter titular i Eder Aller elevaria el seu estatus a porter suplent per als pròxims compromisos, amb Kochen convocat amb la selecció dels Estats Units per al Mundial sub-20. Pel que fa al porter lleonès, a SPORT, del mateix grup editorial que Regió7, ja van explicar la seva història aquests dies. Als 15 anys, Xavi Hernández el va cridar per completar la sessió amb el primer equip del Barça. Encara cadet, el lleonès va tenir l’oportunitat d’or d’aturar els remats de Lewandowski, Raphinha o Ferran Torres. I després de ser important la temporada passada amb el Juvenil A, aquest curs està previst que alterne amb Kochen a la porteria del filial.
Fins ara, l’ex de l'Espanyol havia disputat de titular i sencer els set partits oficials, sis de Lliga i un de Champions contra el Newcastle. El seu balanç és de cinc gols encaixats, 0,71 per partit jugat.
