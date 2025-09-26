Laia Font queda fora de les finals de la Copa del Món de Szombathely
La gironellenca va finalitzar 22a en paral·leles i 10a en salt, on va com a segona reserva
Laia Font, gimnasta de l’Egiba, no va aconseguir classificar-se ahir a cap de les dues finals on podia fer-ho, en paral·leles i en salt, on va com a segona reserva.
En barres asimètriques, la jove va finalitzar en 22a posició després d’assolir una puntuació d’11,050. Aquest aparell és precisament el que l’atleta no va fer a l’europeu del maig i, tot i el resultat, l’entrenador Xavier Casimiro assegurava estar «content» perquè «ha fet l’exercici amb els enllaços nous que hem de fer pel Mundial». Al mateix temps, el tècnic lamentava una caiguda que els va fer baixar la nota.
A salt, Font va ser la 10a millor nota amb un 12,800 i anirà com a segona reserva a la fase final. Aquest és l’aparell estrella de la berguedana, però ahir va patir una caiguda a la doble pirueta del primer salt i va fer un recolzament lateral, errades que la va penalitzar força allunyant-la així de la final.
Malgrat els resultats, Casimiro es mostrava optimista: «És un aprenentatge més, treure’m allò positiu i continuarem». La següent cita ja serà el Mundial de Jakarta, del 18 al 25 d’octubre.
