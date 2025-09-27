Futbol sala
El Covisa Manresa millora però torna a perdre (4-5)
El conjunt d’Antonio Mesa, que s’ha posat 4 a 3 quan només faltaven cinc minuts, cedeix una derrota cruel als darrers vint segons de partit
Els manresans sumen la tercera derrota consecutiva
El Covisa Manresa ha millorat la versió que exhibida en les dues primeres jornades de lliga, però ha tornat a perdre, aquesta vegada davant l'AE Les Corts UBAE, per 4 a 5. El conjunt d’Antonio Mesa, que s’ha posat 4 a 3 quan només faltaven cinc minuts, ha cedit una derrota cruel als darrers vint segons. El partit ha estat el corresponent a la tercera jornada del grup 3 de Segona Divisió B.
Els manresans no han sortit còmodes al partit, s’han topat amb una forta pressió visitant que els ha complicat la sortida de pilota i s’han endut un bon ensurt tot just al primer minut, quan Fran Cortés ha estat a punt d’enviar al fons de la xarxa una passada de la mort claríssima davant el porter local, Marc Cella. L’acció l’ha provocat una pèrdua molt perillosa d’Aaron ben a prop de l’àrea.
Tot i el bon inici visitant, el Covisa ha respost amb dos xuts des de fora l’àrea de Jordi Sànchez i Mellado. No han servit per avançar-se al marcador, però sí per fer un pas endavant i crear els primers dubtes al conjunt visitant.
Amb el pas dels minuts, els de Mesa han millorat amb la pilota, han superat línies amb més facilitat i han muntat diverses accions ofensives força perilloses. Llàstima que han perdonat en els metres finals, sigui per últimes passades imprecises o per rematades que no han arribat a bon port.
No obstant la millora evident, i quan feia força minuts que no concedia en defensa i dominava amb prou autoritat, dues desconnexions defensives amb un minut de diferència els han obligat a remar a contracorrent.
En la primera (minut 13), Fran Cortés ha rebut una passada sense oposició a la frontal de l’àrea manresana, no ha reaccionat cap dels jugadors locals i ha trobat l’espai per xutar per baix, creuat, sense massa potència però ajustat al pal, i batre Cella. En la segona (minut 14), Terrino s’ha desmarcat a l’esquena de l’últim defensor, ha rebut una passada que s’ha colat per sota les cames d’Aaron i ha enviat la pilota al fons de la xarxa amb una rematada calcada a la de l’acció anterior.
La primera part ha acabat amb la resposta del Covisa. Ha arribat després d’una molt bona transició ràpida encapçalada per Mujal, que ha deixat enrere un defensor, n’ha fixat un altre i ha esperat el moment just per connectar amb Llucià, que es trobava enganxat a la banda dreta. El masquefí ha definit l’acció amb una rematada excepcional amb la cama esquerra que ha tret les teranyines de l’escaire dret de Prieto.
En l’inici de la segona, una nova pèrdua local en zona perillosa ha propiciat l’1 a 3. L’ha fet Batllori, amb un xut des de lluny. Però, no ha abaixat els braços el Covisa, que ha tornat a reduir diferències poc després per mitjà d’Abdel, que ha etzibat una fuetada potentíssima amb la cama esquerra impossible per Prieto, que ha fet l’estàtua.
Els blanc-i-vermells s’han llançat a l’atac, han tancat les Corts a camp propi i han acumulat diverses ocasions per fer l’empat, que no ha trigat a arribar. Com tampoc ho ha fet el quart, que ha posat per davant el Covisa per primera vegada en tot el partit. Així, el Covisa ha passat de perdre per 2 a 3 a guanyar per 4 a 3 en només quatre minuts. Els dos gols els ha fet Abdel.
Ha temptat la sort el Covisa, que no ha estat capaç de dominar amb la pilota i ha cedit a les anades i tornades constants a totes dues bandes. En una d’aquestes, ha arribat el 4 a 4. Poc abans, els manresans havien estat a punt d’agafar encara més avantatge al marcador en un xut de falta d’Asis que ha tret un defensor de sota pals.
Els darrers minuts han estat d’autèntica bogeria. Llucià ha tingut una ocasió claríssima a trenta segons pel final després de driblar-se el porter dins l’àrea visitant. Ha reaccionat de pressa un defensor, però, que ha corregut a cobrir la porteria i ha refusat la rematada de sobre la línia de gol. No ha acabat aquí, i a la jugada següent, les Corts ha fet el cinquè i ha allunyat el Covisa de sumar els primers punts de la temporada.
Amb la derrota, el Covisa Manresa afrontarà dissabte que ve la visita a un dels escenaris més complicats de la competició, la pista del vigent campió i líder a la classificació, el Mataró.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Denuncien un home a Manresa per transportar aliments en mal estat i sense refrigerar
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades