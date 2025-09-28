El Berga supera el Fàtima i suma el primer triomf de la temporada(5-2)
Els locals aconsegueixen superar el conjunt anoienc amb una bona segona meitat i s'apropen a la part alta de la classificació
El Berga va vèncer amb contundència al Fàtima igualadí (5-2) i suma els tres primers punts de la temporada davant un conjunt que va empatar a la primera jornada i que se situa a la zona de descens amb un sol punt.
Els del Berguedà van començar molt bé i de seguida van trobar-se amb el gol. Marc Torres va avançar els locals al minut onze amb un gol de cap, i pocs minuts després els locals fallaven un penal que hauria significat el 2-0. La reacció dels anoiencs va ser pràcticament immediata i, al quart d'hora de joc, Pepe García va empatar l'enfrontament. Tot i tenir diverses opcions, cap dels dos equips va anotar fins al descans.
Ja a la segona meitat, els del Berguedà van agafar la iniciativa i van tenir diverses ocasions de gol. En una d'aquestes, al cap de sis minuts de la represa, Ramon Artigas feia el 2-1 i posava per davant als de casa. Això va esperonar al Berga i, quan faltaven vint minuts pel final, Artigas completava el seu doblet i posava distància entre els dos equips. Ja a les acaballes, Ivan Mulero feia el 4-1 per sentenciar el partit, però el Fàtima no havia dit l'última paraula i Amadou Diallo retallava distàncies, posant una mica d'emoció a l'enfrontament. Qui va ser l'encarregat de rematar el partit va ser Alieu Baldeh, que va fer el definitiu 5-2 a pocs minuts pel final. Ja en el temps de descompte, el conjunt local es va quedar amb deu per l'expulsió, amb doble groga, d'Ivan Cáceres.
CE BERGA: Gil, Torres (Hernandez 77’), Ruiz, Caceres, Sánchez (Placeres 82’), Baldeh, Puigbò (Armengou 82’), Hualpa (Ceesay 8’ (Jitari 70’)), Hernandez, Castaño (Mulero 77’) i Artigas (Sonko 77’).
CF FÀTIMA: Peña, Alvarez, Sánchez, Serrano (Hornos 82’), Gómez (Marroquín 46’ (E. Caro 82’)), A. García (J. Caro 77’) Ayyad, Moyes, Gamero (Pulido 46’), P. García (Diallo 70’) i de la Fuente (Cerón 82’).
ÀRBITRE: Joel Larruy, auxiliat per Sergi Abello i Alex Petit.
GOLS: 1-0 Torres min 11, 1-1 P. García min 15, 2-1 Artigas min 51, 3-1 Artigas min 69, 4-1 Mulero min 80, 4-2 Diallo min 83, 5-2 Baldeh min 87.
