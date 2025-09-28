Bàsquet
El Cadí la Seu contradiu la federació catalana per l'ús de la repetició instantània a la Lliga Catalana
El club urgellenc assegura que TV3 va informar que la tecnologia seria aplicada a la competició femenina, però que al final no va ser així
L'equip d'Isaac Fernández va perdre la semifinal contra el Joventut per una acció que el videoarbitratge hauria fet tirar enrere
Encara cueja el final del partit de la semifinal de la Lliga Catalana entre el Cadí la Seu i el Joventut, en què les verd-i-negres van obtenir l'accés a la final després d'un error arbitral que no va ser tirat enrere perquè no es va utilitzar la tecnologia de repetició instantània muntada al pavelló per al torneig masculí.
Així, el Sedis Bàsquet revela que "en la reunió convocada per la federació amb tots els presidents i representants dels clubs participants a les Lligues Catalanes ACB masculina i Lliga Femenina Endesa, i amb la presència dels representants de TV3, aquests van comunicar de manera claraq que una de les grans novetats seria la instal·lació de la repetició instantània a totes dues competicions, aprofitant que es disputarien en la mateixa instal·lació, cosa que en facilitava l'ús, i que, per tant, seria una experiència pionera i una clara aportació a la igualtat de l'esport".
A l'hora de la veritat, en el partit entre el Cadí i el Joventut, i amb 70-69 per a les primeres, la verd-i-negra Ramette va enviar una pilota a la banda. La va tocar la jugadora de la Seu Shaylee Gonzales, però posteriorment també la va tocar la badalonina Laura Howard, un fet, aquest darrer, que no va ser observat pels àrbitres. Amb 4,4 segons per jugar, la pilota de banda gairebé hauria assegurat el triomf al Cadí, però el fet que el Joventut pugués servir de banda en camp contrari va propiciar una falta de la mateixa Gonzales a Gnere Dembélé, qui va aprofitar els dos tirs lliures per donar la victòria a la Penya.
La federació catalana va argumentar que en el torneig es feien servir les mateixes normes que en la Lliga Femenina Endesa espanyola, en què no hi ha repetició instantània. El Cadí, però, ho rebat i afegeix que "aquesta proposta", la de la utilització de la tecnologia, "va ser entesa i compartida per tots els assistents. Malgrat això, a la Lliga Catalana Femenina no s'ha aplicat sense cap notificiació prèvia a la proposta inicial realitzada".
El Cadí vol deixar "clar que respectem profundament la tasca dels equips arbitrals, conscients que l'error forma part de l'esport. En el que no podem estar d'acord és que, havent-hi el compromís a implantar aquesta eina en igualtat de condicions, no s'hagi complert amb el que es va exposar".
El club urgellenc ja té una mala experiència amb la no utilització de la tecnologia en la Lliga Femenina Endesa. Va ser la temporada 2022-23, quan va perdre un partit contra el Lointek Gernika a casa per culpa d'una cistella clarament fora de temps validada pels àrbitres. Tots els recursos posteriors, basats en les imatges del fet, no van prosperar,
