Super Copa Femenina
El CB Igualada debuta a Les Comes amb victòria (64-52)
El CB Igualada va debutar amb victòria (64-52) al remodelat pavelló de Les Comes en superar el CB Grup Barna gràcies a una gran primera meitat. Les jugadores de Joan Albert Cuadrat van obtenir una renda de més de deu punts que van administrar al segon acte. La clau del triomf va ser el control del rebot als dos costats del parquet, la defensa i la imposició del seu ritme de joc.
Les de l’Anoia rubriquen, així, un inici impol·lut després del també sòlid triomf la setmana passada al feu del Geieg Vedruna B Otis (50-65). A més, encara tenen pendent el matx de la primera jornada davant el CB Granollers.
Dissabte que ve visitaran la pista del del CEEB Toridera a les sis de la tarda, un conjunt que dels tres partits disputats ha obtingut una victòria i dues derrotes
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament