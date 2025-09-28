Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Super Copa Femenina

El CB Igualada debuta a Les Comes amb victòria (64-52)

Jugadores i tècnics celebren el segon triomf consecutiu a la lliga

Jugadores i tècnics celebren el segon triomf consecutiu a la lliga / CB Igualada

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El CB Igualada va debutar amb victòria (64-52) al remodelat pavelló de Les Comes en superar el CB Grup Barna gràcies a una gran primera meitat. Les jugadores de Joan Albert Cuadrat van obtenir una renda de més de deu punts que van administrar al segon acte. La clau del triomf va ser el control del rebot als dos costats del parquet, la defensa i la imposició del seu ritme de joc.

Les de l’Anoia rubriquen, així, un inici impol·lut després del també sòlid triomf la setmana passada al feu del Geieg Vedruna B Otis (50-65). A més, encara tenen pendent el matx de la primera jornada davant el CB Granollers.

Dissabte que ve visitaran la pista del del CEEB Toridera a les sis de la tarda, un conjunt que dels tres partits disputats ha obtingut una victòria i dues derrotes

TEMES

Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya

El Petropintó ASFE es col·lapsa al final i cau contra el Grup Barna (47-56)

Operació tornada del cap de setmana: 12 quilòmetres de cua a la Catalunya central

El CB Igualada debuta a Les Comes amb victòria (64-52)

Culmina la diada castellera de Sant Miquel tot i l’ensurt d’una caiguda

Més de 70 alumnes es posen a prova amb les mates a la UPC de Manresa

Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: "No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta"

Marc Márquez trenca cinc anys de sequera i torna a ser el rei de MotoGP

