Futbol | Tercera Federació
Un CE Manresa poc encertat cau per la mínima a Vilanova i la Geltrú (1-0)
El conjunt de Sergi Trullàs no aconsegueix remuntar el gol encaixat a la primera part i cedeix la primera derrota de la temporada
L’única diana del partit l’ha fet Zourdine
Un CE Manresa poc encertat ha caigut per la mínima a Vilanova i la Geltrú (1-0). El conjunt de Sergi Trullàs no ha estat capaç de remuntar el gol encaixat al voltant de la mitja hora de joc i ha cedit la primera derrota de la temporada. El partit ha estat el corresponent a la quarta jornada del grup cinquè de la Tercera Federació.
El CF Vilanova ha sortit disposat a endur-se l’enfrontament des de bon principi i no ha trigat gens a avisar. Tot just al tercer minut de partit, Pol Sànchez ha estat a punt de castigar Òscar Pulido, però ha aparegut Matheus, molt ràpid en la correcció, i li ha pispat la pilota. A continuació, ha esbroncat la passivitat mostrada pels seus companys, que han sortit més aviat adormits. En el córner posterior, el central blau Dani Rubio, que ha aparegut tot sol al segon pal, ha rematat de cap un pèl desviat.
No ho ha tingut gens fàcil el conjunt de Sergi Trullàs en el primer temps. Els garrafencs han pressionat molt amunt, no han deixat combinar els manresans i Pulido s’ha vist obligat a jugar en llarg. El tècnic blanc-i-vermell els ha demanat calma des de la banqueta.
A l’altre costat, la pressió plantejada pel CE Manresa no ha estat tan efectiva. El Vilanova ha superat sense massa dificultats la primera línia defensiva i ha tingut dues arribades més abans de marcar l’únic gol del partit en una acció desafortunada dels bagencs.
Àlex Iglesias ha comès una pèrdua en una passada imprecisa prop de l’àrea contrària amb l’equip descol·locat i el Vilanova ha castigat amb una transició molt ràpida. Pol Gimeno ha vist la desmarcada de Pol Sànchez a la banda dreta i aquest ha creuat el camp amb la pilota controlada. Ha resolt el dos contra un davant Matovu amb una centrada que ha aprofitat Zourdine, que, al seu torn, s’ha avançat a Pulido i ha enviat la pilota al fons de la xarxa.
Ha estat la segona vegada en què un córner a favor dels manresans ha acabat amb una acció perillosa del Vilanova. En l’anterior, el capità visitant s’ha estirat per aturar una passada de la mort que esperava Sànchez, amb la cama ja carregada, al segon pal.
Tot i que el conjunt local ha mantingut el domini en els minuts posteriors al gol, la primera part ha acabat amb un Manresa més protagonista que ha tingut l’acció més clara. Badr ha trobat Moha Ezzarfani dins l’àrea amb una passada picada i aquest ha buscat Ayoub, que era prop del punt de penal. El xut del davanter, mossegat, s’ha perdut per la línia de banda. Fins llavors, els de Trullàs només s’havien acostat dues vegades a porteria, cap d’elles amb massa perill.
La segona part ha començat amb un canvi de dibuix; Momoh ha entrat per substituir Portero, força desaparegut entre línies. Així, Trullàs ha sumat un segon davanter a la causa per provar de repetir la fórmula que va acabar amb les remuntades davant el Vilassar (2-3) i l’Escala (2-1), i, en els primers minuts, l’equip ha mostrat una imatge diferent. Ha sortit més decidit, ha combinat i s’ha acostat a la porteria visitant a través de jugades col·lectives.
En aquest sentit, encara abans de l’hora de joc, els manresans han tingut tres bones accions per fer l’empat. Moha hi ha estat a punt amb un xut molt llunyà que s’ha estavellat al travesser, Ayoub ha tornat a rematar malament una passada verinosa a l’interior de l’àrea i Momoh ha vist com li han anul·lat un gol per fora de joc posicional de Badr.
Tot i el bon inici, el Vilanova ha recuperat el control amb el pas dels minuts i ha tingut dues bones opcions per ampliar l’avantatge al marcador. Ha estat bé Pulido per impedir-ho quan ha signat una gran aturada en un xut a boca de canó de Zourinde. Més tard, s’han tornat a salvar en una passada de la mort que s’ha passejat per l’àrea petita, però que no ha trobat rematador.
Ja en els minuts finals, en què els dos equips han pagat el gran esforç físic, Ezzarfani, el jugador més actiu en les accions ofensives, ha provat de salvar un punt amb dos xuts creuats que ha refusat Àlex Sans amb dues bones estirades. També ho ha provat Matheus amb una rematada de cap força desviada i Momoh amb un xut des de l’interior de l’àrea que s’ha perdut per la línia de fons.
