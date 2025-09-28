Futbol
El Barça no desaprofita l'ocasió, remunta i es posa líder (2-1)
Koundé i Lewandowski capgiren el gol inicial d'Odriozola
Lamine Yamal no surt a l'onze titular però disposa de 35 minuts i fa l'assistència del gol de la victòria
El Barça no ha desaprofitat l’ocasió oberta per la manotada de l’Atlètic al Madrid dissabte i ha agafat el lideratge de la Lliga, però li ha calgut una altra remuntada i el retorn de Lamine Yamal per assistir el gol de la victòria. Koundé i Lewandowski, van capgirar el 0 a 1 que Odriozola havia posat al marcador a la mitja hora de joc. Amb la victòria contra la Reial Societat per 2 a 1 el Barça suma 19 punts, un més que el Madrid.
Les lesions, l’acumulació de partits i la visita del PSG dimecres però, també, la tendència de Hansi Flick a fer rotacions a cada partit va desembocar amb una alineació inèdita, set cares noves respecte d’Oviedo i la quarta parella de centrals en vuit partits, i amb l’entrada de Dro al mig del camp i de Roony, a la davantera. Una gosadia que s’entén per les raons enumerades i per la feblesa d’una desconeguda Reial Societat que ha arrencat la Lliga malament; arribava a l’Estadi de Montjuïc, la seu per al partit d’aquest diumenge, dissetena amb només 5 punts, els mateixos que el Mallorca en zona de descens.
Li va costar ben pocs minuts als blaugrana arrencar i tancar els txuri-urdin al seu camp, tan còmodes com convençuts que era el millor escenari a què els podien convidar. Tant, que no dubtaven a llençar la pilota lluny, com si no la volguessin, per tornar-se a ordenar. Sergio Francisco havia deixat a la banqueta bona part del talent de què disposa, com Sergio Gómez, Brais Méndez o Take Kubo.
No hi havia espais ni, amb tanta rotació, tampoc tenien els blaugrana automatismes per trencar línies i crear-los. La primera ocasió va haver d’arribar en una jugada de pissarra des del corner. Remiro va evitar el gol de Rashford i la segona d’un xut llunyà i sense perill estadístic d’Araujo. També Roony ho va provar amb una diagonal acabada amb un xut encara més inofensiu.
L’escenari encara se’ls va posar més propici amb el gol d’Odriozola en una transició en què la línia del fora de joc no va quedar ben traçada i va deixar sol l’exjugador del Bayern i el Madrid per superar Szczesny, retornat a la porteria per la lesió del sallenti Joan Garcia.
Ara, va ser l’espurna que va activar el joc blaugrana. Remiro es va haver de multiplicar i Zubeldia posar-hi el cap per evitar el gol de Pedri. No va poder amb el cop de cap de Koundé, a la sortida d’un corner,
La segona part no es va assemblar en res a la primera. Flick va moure la banqueta des del vestidor. Va retirar Dro i va fer entrar Olmo. Va semblar que els futbolistes de Sergio Francisco fessin un pas endavant, com si el gol de Koundé els hagués fet entendre que no aguantarien l’empat encauats a l’àrea.
A l’hora de joc, encara no, van entrar Take Kubo i Sergio Gómez. També Lamine Yamal, el retorn més esperat encara que a l’equip no li hagi anat malament sense ell. No va trigar ni dos minuts a anar-se’n de Sergio Gómez i assistir perquè Lewandowski de cap capgirés el marcador.
Amb espais i talent al camp, el partit es va obrir i accelerar. Remiro va negar el gol a Rashford, Olmo i Lewandowski, i els travessers a Take Kubo i al davanter polonès en una ocasio de les que no falla (gairebé) mai. Però, no es va moure el marcador i els blaugrana son líders.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament