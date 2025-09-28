Un Gimnàstic juvenil sense pólvora torna a perdre per la mínima (0-1)
Una protestada expulsió al minut 78 i un gol al temps de descompte marquen un enfrontament igualat
El Gimnàstic de Manresa segueix sense aconseguir el primer punt del curs després de tornar a perdre per la mínima contra el Sabadell. Amb aquest marcador, els manresans són penúltims, només per sobre del Saragossa Racing.
El partit va començar amb domini local, que tenia la possessió, i, de fet, els bagencs van tenir múltiples opcions per aconseguir anotar, com un travesser a la mitja hora de joc de Roger Arnau. Els jugadors insistien, però no aconseguien trobar porteria.
A la segona meitat, el guió va ser molt similar, amb domini i ocasions clares que no trobaven porteria davant un conjunt visitant ordenat a darrere i que creava perill amb algunes accions al contraatac, com una ocasió d’Ansu Sannoh després d’una centrada lateral que acabava a les mans del porter.
A un quart d’hora pel final, l’àrbitre decidia expulsar l’escapolat Achraf Hablili amb una vermella directa molt protestada a la banqueta local i que deixava els bagencs amb deu jugadors en els moments finals. Amb un menys, els manresans van posar-se a la defensiva amb la voluntat de salvar el que hagués sigut el primer punt de la temporada però, al minut 93, una rematada de cap del davanter vallesà Kaua García després d’una centrada entrava a la xarxa i deixava als locals amb les mans buides i sense capacitat de reacció.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (El Haimir 72’), Arnau, Monsó, Fotin, Ibars, Domínguez, Deluchi (Barrabés 81’), Galobardes (Martínez 72’), Betancourt (Guerra 61’) i Sannoh (Hablili 61’).
CE SABADELL: Estevez, Forner, Pemberton, Kolomiets, M. Garcia, Fernandez, K. Garcia, Bauló (Ribas 64’), Simunyu, Sacur (Arasa 64’) i Marguí.
ÀRBITRE: Albert Manrique, auxiliat per Martí Salas i Yassin Id Oubella
GOL: 0-1 K. Garcia min 93.
