El Joanenc cau al descompte contra el Ripollet (1-2)
Un gol a les acaballes del partit condemna als bagencs després de resistir mitja hora amb un home menys
El Joanenc va caure amb polèmica contra el Ripollet (1-2) després d'aguantar mitja hora jugant amb deu després d'una expulsió molt rigorosa i protestada. Amb aquest marcador, els santjoanencs porten un punt en dos partits i es situen, momentàniament, fora de la zona de descens.
El partit va començar amb igualtat, però els santjoanencs van començar a tenir el domini de la pilota. Malgrat això, els primers a avançar-se van ser els visitants, amb un gol de David Olid en una acció aïllada. Els bagencs no es van arronsar i van seguir lluitant, i van tenir diverses ocasions per a empatar.
A la segona meitat, els santjoanencs van seguir apretant i, en una acció de perill, Bernat Serran va fer el gol de l'empat. En el moment en que els locals estaven millor i dominaven el partit, el col·legiat va expulsar el local Arnau Estruch amb dues targetes molt rigoroses que van aixecar els ànims. Malgrat la inferioritat numèrica, els locals van seguir sent superiors, amb bones accions defensives i contraatacs perillosos. En el temps de descompte, van tenir dues ocasions en contracop clares, una de les quals amb una falta clara que l'àrbitre no va xiular. I quan ja s'arribava al final del temps de descompte, David Olid va tornar a anotar i va donar els tres punts a l'equip visitant, ja sense temps per a reaccionar pels santjoanencs.
JOANENC: Baquero, Bestard, Oliver, Herms (Olmedo 69’), Castilla, Payeras, Morillo (Djitte 56’), Serran (Ariza 75’), Cayuela (Oliveras 75’) i Estruch.
RIPOLLET: Llaveria, Collado, Lozano (Sorribes 73’), Carranza (Pau 73’), Pérez (Mata 73’), Olid, Mulero (Alberola 73’), Mejías (Gonzalez 56’), Lladó (Carrasco 86’), Alsina i Lopez (Martínez 56’).
ÀRBITRE: Marc Boronat, auxiliat per Oussama el Ouera i Daniel Vega
GOLS: 0-1 Olid min 17, 1-1 Serran min 52, 1-2 Olid min 89.
