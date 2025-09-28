Enduro
Josep Garcia guanya el títol mundial d'Enduro1 tot i tenir un dia complicat
El surienc s'endú el seu sisè campionat del món, però només pot ser 15è en EnduroGP i veu com l'italià Verona se li acosta a quinze punts
Josep Garcia ha viscut un dia de contrastos en la segona jornada competitiva del Gran Premi d'Itàlia d'enduro, que s'ha disputat a Darfo Boario Terme, a la regió de Brescia, al nord del país. El surienc només ha pogut ser quinzè, l'última posició de punts, en EnduroGP després d'haver tingut un problema entre la tercera i a quarta especials del dia i anar-la arrossegant durant tot el recorregut. Aquest fet comprimeix la seva distància a davant del principal campionat a quinze punts, quan hauria pogut estar campió matemàtic després de la victòria aconseguida dissabte.
En canvi, el 13 punts en Enduro1 han estat suficients per aconseguir el títol en aquesta categoria, un campionat que ja estava cantat des de feia setmanes. Es tracta del sisè de la seva carrera, a l'espera que d'aquí a tres setmanes, a Alemanya, pugui caure el setè.
Garcia venia de sumar els 20 punts dissabte i hauria pogut guanyar tots dos títols d'haver-se imposat aquest diumenge. I ha començat bastant bé el diumenge, amb una segona posició en el primer tram i sent quart en el segon. Però en el tercer han començat els problemes i perdia un quart d'hora respecte del líder. En el següent tram la cosa no ha anat millor i ha arribat a situar-se en la posició número 22. Però ha pogut iniciar una remuntada que, almenys, li ha permès sumar un punt en EnduroGP i la quarta posició en Enduro1, que li atorgava el títol.
La victòria total ha estat per a l'italià de Gas-Gas Andrea Verona, qui es converteix ara en el màxim rival de Garcia en l'últim cap de setmana, el del 18 i el 19 d'octubre a Zschopau, a Saxònia. El bagenc té 207 punts, per 192 del transalpí i 181 del francès Zachary Pichon (TM) qui només ha pogut ser setè a Itàlia. Garcia, per tant, haurà de gestionar quinze punts amb 40 en joc.
La cursa a Darfo Boario Terme ha estat estranya, ja que segon ha estat l'italià Morgan Lesiardo, qui era vuitè del Mundial fins aquesta prova, i tercer l'alemany Jeremy Sydow, qui ha sumat tants punts en aquesta prova com en tot el campionat. El dia anterior, en canvi, Garcia havia quedat per davant de Pichon i Verona en una classificació més ortodoxa.
De tota manera, el dia ha acabat amb la celebració del Mundial d'Enduro1, en què Garcia ja té 57 punts de renda sobre Samuele Bernardini (Honda), qui l'ha vençut aquest diumenge. El segon fins ara, el suec Mikael Persson, no ha competit. És el tercer Mundial seguit d'Enduro1 del surienc, als quals cal afegir els d'Enduro2 del 2017 i del 2021 i el d'EnduroGP del 2024.
