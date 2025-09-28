LF2 i Tercera FEB
Manresa CBF i CB Esparreguera prenen nota de la Lliga Catalana per a l’inici de curs
Els dos conjunts han arribat a les respectives finals a quatre del torneig amb una satisfactòria participació, però amb diversos aspectes per acabar de polir
El Manresa CBF i el Tenea-CB Esparreguera han pres nota de les seves respectives i satisfactòries participacions a la Lliga Catalana que han acabat amb ambdós equips disputant la final a quatre. Una competició de debut i amb un grau d’exigència superior per a les bagenques, que aquesta setmana debuten a la Lliga Femenina 2. Per al conjunt del Baix Nord, la llarga singladura en aquest torneig de tants equips de Tercera FEB els ha servit per posar de manifest el gran caràcter i esperit lluitador de l’equip, però també la feina pendent per aconseguir la màxima regularitat.
Pel que fa a la Lliga Catalana del Manresa CBF, l’equip entrenat per Marc Rovirosa va disputar amb èxit el debut a la fase prèvia. En una triangular on van competir contra el GEIEG Pacisa i el Talenom Boet Mataró, les manresanes van sortir victorioses en els dos duels, però van caure dissabte a les semifinals de la final a quatre que es disputaven a Llinars del Vallès contra el Romakuruma UE Mataró (41-48).
En aquest enfrontament, les mataronines van portar la iniciativa del duel davant unes bagenques que es van sentir incòmodes contra un equip més experimentat. A més, l’encert no les va acompanyar en cap moment. Una circumstància que va acabar frustrant les seves opcions per ser a una final que va guanyar l’UE Mataró (52-54) contra el GEIEG Pacisa.
Malgrat l’ensopegada, es una bona pedra de toc abans de debutar aquest diumenge al feu de l’Abril Adba Sanfer. L’objectiu no serà cap altre que mantenir la progressió de la pretemporada i ajustar els mals moments que els priven de l’encert davant equips més forjats en la competició.
Quant al CB Esparreguera, els homes de Norberto Guerra han viscut un atapeït i profitós torneig en què a la fase prèvia van sortir com a victoriosos del grup de la Catalunya central - per diferència de punts- després d’un triple empat amb el Monbus-CB Igualada i el CB Navàs Viscola.
Els del Baix Nord van superar a casa els bagencs (90-78) i van caure a domicili contra els anoiencs (75-70) en un partit de males sensacions col·lectives.
Als quarts de final van exhibir caràcter aixecant un dèficit de 20 punts al tercer quart per endur-se el triomf a la pista del Sandá CB L’Hospitalet (72-76). El dissabte van caure a la semifinal a Quart contra el DM Group Mollet (95-74). Els de Guerra van ser superats en totes les facetes de joc davant un conjunt que va perdre a la final contra el CB Vic (87-70).
El seu debut a Tercera FEB és aquest pròxim dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la pista del CB Cuarte de Huerva.
