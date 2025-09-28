Copa Catalunya
El Petropintó ASFE es col·lapsa al final i cau contra el Grup Barna (47-56)
Les bagenques no poden rubricar en victòria el primer partit del curs davant el seu públic
El Petropintó ASFE va arrencar el curs a Copa Catalunya amb una dura derrota a casa davant el CB Grup Barna B (47-56). L’equip dirigit pel jove tècnic Sergi Hormigo va dilapidar qualsevol opció de triomf en un darrer quart on es van col·lapsar en atac. Andrea Salas -una de les cares noves- i Gemma Morros, amb nou i vuit punts, respectivament, van ser les jugadores més destacades del quadre bagenc.
Els primers minuts del duel van ser força igualats, amb un intercanvi de cistelles en què s’imposava lleugerament el conjunt visitant al final del primer període. Va ser en el començament de la continuació quan van arribar els primers problemes per a les santfruitosenques, ja que van veure com havien de recuperar un dèficit de deu punts que va ser reduït a tres en arribar al descans.
A la represa semblava que l’ASFE podria capgirar la dinàmica del primer acte situant-se per davant (32-31, min. 22). Un miratge. Les barcelonines van recuperar el control i van sentenciar el duel en un últim quart on les locals només van ser capaces d’anotar cinc punts.
El Petropintó ASFE buscarà el primer triomf diumenge que ve al feu del Bàsquet Girona-Fontajau.
