El San Mauro empata sense gols contra el Manlleu (0-0)
Els locals tenen opcions per guanyar, però topen amb un rival molt sòlid
El San Mauro va empatar a casa contra el Manlleu (0-0) en un partit disputat a porta tancada. Els anoiencs van disputar un partit molt seriós i van tenir algunes opcions, però el rival va saber defensar-se bé i esgarrapar un punt.
Els primers minuts van ser de tempteig, amb ambdós equips evitant córrer riscos i amb molt poques ocasions. A partir del minut 20, els locals es van animar i van començar a tenir més el control de la possessió davant un rival que es defensava bé i que no tenia fissures. Tot i això, els anoiencs van tenir una ocasió clara d'Escamilla i una altra de Gulias, que van topar amb el porter.
La segona meitat va tenir un guió similar al final de la primera, amb els locals tenint la possessió i generant algunes ocasions davant un equip osonenc ben ordenat i que lluitava al mig del camp. Pol Romeu tenia una molt bona ocasió que rebutjava un defensa visitant a l'últim moment. Tot i que el partit no parava, els últims minuts eren de possessió del San Mauro, mentre que el Manlleu tenia bones transicions en sortida de pilota. Al final, cap dels dos equips va poder marcar i el partit va acabar tal com havia començat: amb empat a zero.
La setmana que ve, el San Mauro s'enfronta al Ciudad Cooperativa, que és líder amb sis punts de sis jugats.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament