Bill Shankly: L’home que feia feliços i que va morir de tristesa
La majoria dels clubs esportius del món tenen llegendes i la més gran d’un equip tan mític com el Liverpool és Bill Shankly. Avui fa 44 anys que va morir i ho va fer de tristesa per la decisió presa set anys abans, la d’abandonar el club que era la seva vida. Una paradoxa per a algú que té una estàtua al costat de l’estadi d’Anfield amb la llegenda «Ell va fer la gent feliç».
Shankly era escocès, com alguns dels més grans entrenadors de la història del futbol britànic, i els seus orígens eren humils, una família de miners amb deu fills, dels quals ell era el varó més petit, nascut el 1913. Va arribar a Anglaterra després de fitxar pel Carlisle United i, més tard, amb el Preston North End, es va convertir en internacional per Escòcia.
Però la Segona Guerra Mundial va tallar la seva progressió, però ell va seguir jugant en la clandestinitat en diversos equips, entre els quals el Liverpool. Amb 33 anys, just acabada la guerra, va decidir retirar-se. Però el cuquet de ser entrenador ja havia entrat en ell. Va recórrer una sèrie d’equips entre els qals el Hudderslfield Town. En aquest equip va coincidir amb Dennis Law, posterior estrella del futbol anglès. Shankly va tenir una gran lluita amb la directiva perquè aquesta el volia vendre i ell s’hi oposava per la quantitat pactada, ja que «algun dia valdrà 100.000 lliures». Anys més tard, el Manchester United en va pagar 115.000.
Va ser el 1959 quan va tornar a Liverpool, que ja l’hauria pogut contractar vuit anys abans. Els reds estaven en un mal moment, però ell va netejar el vestidor i va canviar la filosofia del club. Amb els seus ajudants Joe Fagan, Bob Paisley i Reuben Bennet, dos dels quals van entrenar l’equip després d’ells, van instaurar una sèrie de mesures que van funcionar.
El 1965, amb l’equip ple d’escocesos com ell, es va guanyar una FA Cup. D’ell també va ser la idea de canviar la indumentària del club, que llavors duia els pantalons blancs. Així infonia més respecte. I és que d’ell són frases mítiques com «hi ha qui creu que el futbol és qüestió de vida o mort, però és més important que això» i va instaurar el rètol «This is Anfield» [això és Anfield] que presideix la sortida dels jugadors al camp. També recordava el rival de la ciutat, l’Everton, amb sentències com «el segon millor equip de Liverpool són els suplents del Liverpool» o «si l’Everton jugués al meu jardí, correria les cortines».
Mai no va guanyar la Copa d’Europa, però una eliminatòria contra l’Ajax de Cruyff li va fer canviar la filosofia del club, que durant anys va practicar el seu passing game de manera exitosa. Es va retirar per sorpresa de les banquetes el 1974 amb 783 partits dirigits. Es va dir que era perquè li ho devia a la seva dona, que havia estat malalta temps enrere i a la qual no havia pogut acompanyar per culpa de la feina. Però va ser la seva mort en vida. Se sentia sol i anava als entrenaments de l’equip de Paisley, tant que fins i tot li van haver de dir que no hi anés més per no interferir. El 1981, any de la tercera Copa d’Europa del club, va morir, trist i amb 68 anys acabats de fer.
