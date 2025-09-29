Esport
El Centre Gimnàstic del Berguedà celebra 35 anys com a referent de la gimnàstica artística al territori
Redacció
Manresa
El Centre Gimnàstic del Berguedà (CGB) celebra aquest 2025 els 35 anys de trajectòria com a únic club de la comarca especialitzat en gimnàstica artística femenina. Amb seu a Puig-reig, l’entitat s’ha consolidat com un espai d’educació esportiva i personal per a centenars de nenes del Berguedà i comarques veïnes. El projecte va néixer l’any 1990 de la mà de Queralt Costa, una jove berguedana de 18 anys apassionada per la gimnàstica. Una lesió li va impedir accedir a l’INEFC, però li va obrir les portes a un nou repte: posar en marxa la gimnàstica artística al municipi.
