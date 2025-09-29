Curses de muntanya
Àlex Castan i Lorena Cubillas guanyen la cursa llarga dels trails del Pont
Redacció
Els atletes Àlex Castan i Lorena Cubillas van guanyar la cursa llarga dels Trails del Pont de Vilomara i Rocafort, memorial Alcalde Evaristo, que es van disputar aquest cap de setmana. Els vencedors de la curta van ser Boris Vallès i Carla Valldeoriola.
Un total de 254 corredors van completar les dues curses, 111 la llarga de 17 km, i 143 la curta de 10 km. El circuit curt tenia un desnivell de 340 metres positius cap al sud-est del Pont, amb pas per l’ermita Sant Jaume de Vallhonesta, Font Nova i les Tines de Casa Nova. El circuit llarg tenia un desnivell de 723 metres, allargava la volta per l’est de la localitat i també passava per l’ermita de Sant Jaume.
Per darrere de Castan, amb un temps d’1:26:36, van entrar Loren Algaba (1:27:26, de PuntZero) i Marc Sagalés (1:28:34, Kore). I per darrere de Cubillas (1:3101, Utopeak), van entrar Sandra Sancho (1:31:46) i Lídia Ramos (1:40:09, Esportiu Penedès).
Els podis de la curta van ser per a Boris Vallès (45:01), Roger ametlla 47:53) i Jordi Gallifa (48:43, Estripacrestes), i Carla Valldeoriola (52:15 ET Laia Díez), Cèlia Mayor (58:01, ET Laia Díez) i Judit Camposo (1:00:10, JAB Berga).
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament