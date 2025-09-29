Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses de muntanya

Àlex Castan i Lorena Cubillas guanyen la cursa llarga dels trails del Pont

Sortida dels trails del Pont de Vilomara i Rocafort

Sortida dels trails del Pont de Vilomara i Rocafort / Arxiu particular

Redacció

El Pont de Vilomara

Els atletes Àlex Castan i Lorena Cubillas van guanyar la cursa llarga dels Trails del Pont de Vilomara i Rocafort, memorial Alcalde Evaristo, que es van disputar aquest cap de setmana. Els vencedors de la curta van ser Boris Vallès i Carla Valldeoriola.

Un total de 254 corredors van completar les dues curses, 111 la llarga de 17 km, i 143 la curta de 10 km. El circuit curt tenia un desnivell de 340 metres positius cap al sud-est del Pont, amb pas per l’ermita Sant Jaume de Vallhonesta, Font Nova i les Tines de Casa Nova. El circuit llarg tenia un desnivell de 723 metres, allargava la volta per l’est de la localitat i també passava per l’ermita de Sant Jaume.

Per darrere de Castan, amb un temps d’1:26:36, van entrar Loren Algaba (1:27:26, de PuntZero) i Marc Sagalés (1:28:34, Kore). I per darrere de Cubillas (1:3101, Utopeak), van entrar Sandra Sancho (1:31:46) i Lídia Ramos (1:40:09, Esportiu Penedès).

Els podis de la curta van ser per a Boris Vallès (45:01), Roger ametlla 47:53) i Jordi Gallifa (48:43, Estripacrestes), i Carla Valldeoriola (52:15 ET Laia Díez), Cèlia Mayor (58:01, ET Laia Díez) i Judit Camposo (1:00:10, JAB Berga).

