Els primers passos de Joan Garcia després de la lesió
Carlos Monfort
El futbolista de Sallent Joan Garcia va tornar aquest dilluns al matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la seva primera visita des que dissabte passat es va sotmetre a una artroscòpia per comprovar com evoluciona la lesió al genoll esquerre que va patir davant l’Oviedo i com progressa la cicatrització després de l’operació. Acompanyat pel personal mèdic del club, segons ha pogut saber Sport, del grup editorial de Regió7, el porter català ha realitzat una breu revisió abans de seguir amb el pla de repòs i fisioteràpia previst per a aquests primers dies.
El porter, que va ser intervingut dissabte passat pel doctor Joan Carles Monllau, ha de mantenir repòs absolut els primers dies i, a partir d’aquí, començarà a recuperar-se d’una lesió que el mantindrà unes quatre o cinc setmanes allunyat dels terrenys de joc. El porter de Sallent està afrontant la recuperació amb una actitud positiva i madura, encara que li dol perdre’s gairebé cinc setmanes en un tram clau de la temporada, sobretot perquè estava rendint a un gran nivell.
A més, Joan Garcia es quedarà sense la que molt probablement havia de ser la seva primera convocatòria amb la selecció absoluta d’Espanya dirigida per Luis de la Fuente, que disputarà els partits de classificació per al Mundial davant Geòrgia l’11 d’octubre i Bulgària el 14 d’octubre. El seleccionador ha deixat clar públicament que tard o d’hora serà internacional, però el porter blaugrana haurà d’esperar com a mínim fins a la pròxima concentració.
Sempre positiu
La primera gran cita que es perdrà Joan Garcia serà aquest dimecres davant el Paris Saint-Germain, corresponent a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. També quedarà fora dels duels de Lliga contra la Reial Societat i el Sevilla. Després de l’esmentada aturada de seleccions, tampoc no es preveu que estigui llest per al xoc a casa contra el Girona ni per al compromís europeu davant l’Olympiakos.
El gran dubte és saber si estarà disponible per al clàssic que disputaran Reial Madrid i Barça al Santiago Bernabéu el pròxim 26 d’octubre, encara que a dia d’avui sembla força complicat. Hansi Flick, tal com ha actuat amb tots els futbolistes lesionats des que va arribar a la banqueta blaugrana, no correrà cap tipus de risc ni precipitarà la seva reaparició. L’objectiu és que el de Sallent es recuperi al 100% i, quan estigui en condicions de jugar, recuperi la titularitat sota pals.
“Ha sortit tot bé, culers. Amb ganes de tornar!”, va escriure Joan Garcia poques hores després de ser intervingut aquest dissabte. El porter, que ja sap què és superar una lesió de menisc en la seva carrera, no va deixar cap mena de dubte que ja pensa a tornar a donar punts al Barça amb les seves aturades. Aquest dilluns ha fet el primer pas en el seu procés de recuperació.
