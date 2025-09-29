Futbol
Apel·lació desestima el recurs de la Pirinaica que reclamava la plaça vacant a la Lliga Elit
El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol ha rebutjat l'al·legació de l'equip manresà en contra de la decisió d’excloure’l del procés per assignar el lloc que ha deixat el Som Maresme
El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol ha rebutjat el recurs que hi va interposar el FC Pirinaica, en contra de la decisió d’excloure’l del procés per assignar la vacant deixada pel Som Maresme (antic Badalona futur) a la Lliga Elit al CF Santfeliuenc de manera directa. La resolució del Comitè d’Apel·lació esgota la via federativa i ara el club manresà s’adreçarà al Tribunal Català de l’Esport, segons va confirmar a Regió7 el seu president Manuel Artero.
L’argument amb què Apel·lació desestima el recurs de la Pirinaica coincideix amb el criteri de la Federació Catalana, que considera que "el millor equip no ascendit de Primera Catalana" va ser el Santfeliuenc, el millor segon dels tres grups, i no el Pirinaica, finalista de la promoció d’ascens després de vèncer l’equip de Sant Feliu. L’article a què fan referència és el 119.7 del Reglament de la Federació Espanyola.
"L'entitat recurrent contradiu el criteri classificatori aplicat en totes les competicions i categories fins a la data present, tant de la Federació Catalana de Futbol, com de la Federació Espanyola de Futbol", conclou la resolució del Comitè d'Apel·lació de la FCF.
El recurs de la Pirinaica incidia en la diferència entre els reglaments català i espanyol perquè mentre el de la RFEF estableix clarament la prevalença de la posició en la lliga regular (l'equip manresà va accedir a la promoció com a millor tercer dels tres grups), el de la FCF no ho especifica i parla únicament de "millor equip no ascendit".
