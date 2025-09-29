Marc Bernal renova fins al 2029
El Barça ha anunciat l'acord amb el futbolista de Berga per a la pròrroga del seu contracte
Jordi Gil
El FC Barcelona ha fet oficial la renovació de Marc Bernal fins al 2029. El berguedà ha signat el seu contracte en les oficines del club amb la presència del president barcelonista, Joan Laporta, i dels responsables de l'àrea esportiva, segons ha anunciat el club en un comunicat oficial.
Bernal, als seus 18 anys, és un dels jugadors amb major projecció de la pedrera. Es va lesionar a Vallecas el 27 d'agost del 2024 i va estar un any de baixa. No va reaparèixer fins a la trobada davant del València, quan va estar 9 minuts sobre el camp, i també va poder jugar un minut contra l'Oviedo.
Flick li donarà entrada a poc a poc, ja que es recupera d'una lesió greu en el genoll en la qual és millor optar per la prudència. La lesió de Gavi, d'entre 4 i 5 mesos, li podria permetre gaudir aviat de més minuts.
