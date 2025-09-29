Voleibol
L’AE Vòlei Manresa guanya la Fase Plata de la Lliga Catalana
L’equip de Dídac Martínez guanya els dos partits disputats contra el CV Monjos i el CV Olot
Dissabte inicien la competició espanyola a la pista del CN Sabadell
L’AE Vòlei Manresa va guanyar la Fase Plata de la Lliga Catalana de Voleibol contra el CV Monjos i el CV Olot, que es va disputar aquest dissabte a la pista de l’Ateneu les Bases de Manresa. Els manresans es van imposar en els dos enfrontaments. El seu entrenador Dídac Martínez va valorar de manera «molt positiva» tant el resultat com el joc ofert, de cara al debut a la Primera Divisió espanyola (la tercera categoria del voleibol espanyol), aquest diumenge que ve a la pista del CN Sabadell, a partir de les 12.30 h.
L’AE Vòlei Manresa s’havia classificat per jugar la Fase Plata de la Lliga Catalana després de quedar en segona posició a la primera fase disputada contra el CN Sabadell i el CV Torremdembarra. En aquell triangular, els manresans van guanyar 3 a 0 el seu pròxim rival a la competició espanyola.
A la Fase Plata, l’AE Vòlei Manresa va guanyar el primer partit contra el CV Monjos. L’equip de l’Alt Penedès havia perdut en el primer partit de la jornada contra el CV Olot per 1-2 (21-25, 20-25 i 17-25) i necessitaven guanyar per optar al triomf final.
Els manresans van sortir «freds i ens va costar imposar el nostre ritme», va dir Martínez per explicar el 16-25 encaixat. «Però, després vam reaccionar bé, més concentrats i sòlids» i van endur-se el set per 25-19. En el tercer i definitiu, els manresans van haver de remuntar un 15-19 i un 19-22, per capgirar el marcador i acabar guanyant el set per 27-25 i el partit per 2 a 1.
El segon enfrontament contra el CV Olot era decisiu i els manresans es van imposar amb una gran claredat. «La veritat és que vam oferir una versió més convincent. També és cert que ells van tenir baixes, però les nostres rotacions van funcionar a la perfecció» i van dominar de principi a fi. El resultat va ser de 3 a 0 (25-16, 25-15 i 25-17).
«Les sensacions de cara a dissabte són molt bones», va valorar Dídac Martínez.
