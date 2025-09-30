Què escolta Kilian Jornet quan corre?
La llista de reproducció de l'atleta ceretà està formada per pòdcasts, audiollibres i cançons infantils noruegues
T'has preguntat mai què escolta un atleta d'èlit mentre entrena? El ceretà Kilian Jornet ha compartit la playlist que l’acompanya en les seves curses de muntanya. Sovint, els seus entrenaments es fan amb el so del vent, les passes sobre la roca i un silenci gairebé sagrat de muntanya.
Però quan decideix posar-se auriculars, la seva selecció és força variada: des de podcasts de ciència de l’esport i audiollibres fins a música que l’inspira. Amb un toc inesperat: com que el seu servei de streaming és compartit amb les seves filles, de tant en tant les playlists motivacionals canvien sobtadament per cançons infantils noruegues, les preferides de les nenes després de l’escola.
Si Jornet no escolta res, sovint està fent videotrucades amb les seves filles i compartint la màgia de la muntanya a distància. "Si em somrient a mig ascens, probablement estic aprenent sobre mitocòndries, taral·lejant una cançó escandinava o simplement escoltant una veu familiar de casa" conclou l'atleta en una publicació a Instagram.
