Bàsquet
El Barça debuta a l'Eurolliga sent apallissat per l’Hapoel (103-87)
Els de Peñarroya, sense defensa, només van resistir l’embat israelià al primer quart (26-26)
A set minut dels final, ja havien encaixat 90 punts
Clyburn (23 punts) i Vesely, úniques notes positives
Mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, es vantava a Washington d’haver acordat la fi de la massacre a Gaza, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, li negava al cap de poques hores el punt clau, que li hagués acceptat l’existència d’un Estat palestí, i els directius de l’Eurolliga continuaven esperant que els de la FIFA i la UEFA li marquin el pas, el FC Barcelona va debutar a la competició rebent una pallissa de l’equip israelià de l’Hapoel Tel Aviv a la pista de Sofia (Bulgària), en què juguen exiliats, de les que fan mal. L’equip de Joan Peñarroya va caure apallisat d’una manera irrefutable, i no va desfer cap dels dubtes deixats en els partits de la pretemporada i a la Lliga Catalana en què va ser eliminat a la semifinal pel Joventut, al contrari, els va confirmar i fer créixer de manera alarmant.
Defensa inexistent
Faltaven més de set minuts per acabar el partit, i els blaugrana ja havien encaixat 90 punts. Una barbaritat. Més que continuar en pretemporada, semblava que els jugadors del Barça no n’haguessin fet. La pallissa no va ser de les històriques perquè en atac els blaugrana estaven prou encertats, sostinguts per Clyburn (23 punts) fins a mig tercer quart i per Punter (13 punts), a estones, i per Jan Vesely (13 punts); el retorn del txec amb una bona versió i la irrupció de Will Clyburn són les úniques notes positives del partit.
Els israelians -és un dir, perquè només Ginat n’és- anotaven des de tot arreu, fos el perímetre amb Micic (18 punts) o Blakeney (20 punts) o des de la zona amb Oturu (18 punts) i tots els que hi feien cap perquè la defensa blaugrana va ser inexistent.
Només hi va haver partit en el primer quart. Va ser un intercanvi de cops que els blaugrana van poder equilibrar al final (26-26). Shengelia i dos triples de Satoransky i Punter s’havien afegit als 7 punts inicials de Clyburn per posar el Barça 3 punts per davant (12-15); va ser l’únic avantatge que van tenir i que no van ser capaços ni de sostenir, ni de repetir. De fet, ni s’hi van acostar mai.
Perquè així que l‘equip de Dimitris Itoudis va collar una mica en defensa i va col·lapsar l’atac blaugrana, les diferències es van anar engreixant sense que Peñarroya trobés la manera d’estroncar la sagnia. A mig segon quart, la diferència ja tenia dos dígits i va arribar a la màxima de +17 (96-79) una mica abans del final.
La pallissa passava unes hores després que la portaveu dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, demanés al club que no jugués contra equips israelians. I tot això que s’hagués estalviat. Ara, només una decisió de l’Eurolliga d’excloure els equips israelians de la competició els en pot rescabalar.
Fitxa tècnica
HAPOEL TEL AVIV (103): Bryant (11), Malcolm (4), Micic (18), Wainright (8), Oturu (18) -cinc inicial- Motley (8), Jones (12), Blakeney (20), Odiase, Ginat (4).
FC BARCELONA (87): Satoransky (5), Punter (13), Clyburn (23), Shengelia (8), Hernangómez (1)-cinc inicial-.Marcos, Cale, Vesely (13), Brizuela (5), Fall (6), Laprovittola (6), Parra (7).
ÀRBITRES: Sasa Pukl, Tomislav Hordov i Thomas Bissuel.
PARCIALS: 26-26 / 25-19 // 31-25 / 21-17
