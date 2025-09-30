ESCACS
Faustino Oro, el prodigi dels escacs: ‘Chessi’ és a dues normes de fer història amb 11 anys
L’argentí, que viu a Badalona, va guanyar a Madrid el torneig Prodigios y Leyendas i ha superat ja la barrera dels 2.500 punts d’ELO
Fermín de la Calle
El nen prodigi dels
mundial, l’argentí Faustino Oro, d’11 anys, ha aconseguit completar la seva primera norma de gran mestre al conquerir a Madrid el torneig Prodigios y Leyendas. Oro, que apareixia preclassificat en sisè lloc, es va proclamar campió del torneig sense perdre cap partida i amb un punt i mig d’avantatge (7,5) per davant del Gran Mestre peruà Julio Granda, i del GM hispanoargentí Alan Pichot, que van sumar sis punts. Aquesta actuació excel·lent de Faustino li fa guanyar 33 punts ELO, cosa que, combinada als 12 punts que va obtenir a Fujayra, farà que el seu ràting FIDE a l’octubre ascendeixi per sobre dels 2500 fins als 2509, i es convertirà en el jugador més jove de la història a aconseguir aquesta gesta.
A dues normes de ser GM
Faustino ja havia assegurat la seva primera norma de Gran Mestre abans d’acabar el torneig, cosa que el convertia en el segon més jove de la història a aconseguir-ho després de l’actual campió del món GM Gukesh Dommaraju. Ara té quatre mesos per conquerir les altres dues normes restants i així poder batre el rècord de precocitat que va establir el 2021 Abhimanyu Mishra, com el més jove de la història a aconseguir el títol de Gran Mestre. Els requisits per obtenir el títol de gran mestre són aconseguir tres normes (una norma implica un rendiment notable en un torneig oficial, al ritme de joc clàssic), i arribar als 2.500 punts de rànquing. Ja ha aconseguit la norma de l’actuació notable en un torneig i ha travessat el llindar dels punts ELO.
Nascut a Buenos Aires el 14 d’octubre del 2013, Faustino va començar a jugar als escacs durant la pandèmia de covid-19. Net d’un mestre argentí d’escacs, Luis Oro, va iniciar la pràctica de manera autodidacta amb el seu pare per després posar-se en mans de diversos mestres i professors de forma telemàtica. Oro ha liderat les classificacions mundials d’escacs en categories sub-8, sub-10, sub-11 i sub-12, i es va convertir l’abril del 2023 en el Mestre FIDE més jove de la història.
El març del 2024 va derrotar Magnus Carlsen i Hikaru Nakamura, número u i tres mundial respectivament en partides a ritme ‘bala’ durant el torneig Bullet Brawl 2024. ‘Fausti’ va quedar catorzè en l’edició del 9 de març i tretzè en la del 16 de març. Els seus pares, Alejandro i Romina, van decidir sacrificar les seves carreres i mudar-se a Barcelona a la recerca d’una feina perquè Faustino pogués estabilitzar-se en el panorama escaquista a Europa, més recurrent que l’argentí. Van arribar el Nadal del 2023 i van encadenar un rosari de pisos de lloguer i Airbnb, fins a nou, abans d’estabilitzar-se en un apartament a Badalona, en un barri a cavall entre el port esportiu i el pavelló on va jugar el Dream Team el 1992. El seu pare va trobar feina a la Federació Catalana d’Escacs i un mecenes anònim va assumir el pagament de les classes del noi.
Avui compta amb quatre entrenadors i dedica al voltant de 55 hores als escacs setmanalment. Molts li van començar dient el ‘Messi dels escacs’, però el sobrenom que sembla haver arrelat millor és el que li va posar el campioníssim Garri Kaspàrov, que a les seves xarxes el va batejar com a ‘Chessi’, jugant amb el nom de l’astre argentí del futbol i la traducció en anglès d’escacs. Seguidor de Vélez Sarsfield, segueix amb el seu pare tots els partits dels de la V a través de la televisió des de Badalona. Els pares prioritzen protegir-lo de l’exposició mediàtica i no concedeix entrevistes, tot i que sí que hi ha testimonis seus a la conclusió d’alguna partida o en l’entrega de premis d’un torneig.
Fre a l’exposició mediàtica
Aquest zel que guarda la seva família està justificat perquè també hi ha hagut una onada de crítiques cap a Faustino i la seva família, que els culpaven d’utilitzar el nen i qüestionaven que la seva capacitat tenia un suport informàtic, corrent entre la qual hi havia figures de primer nivell dels escacs que desconfiaven com els russos Ian Nepómniasxi i Vladímir Kràmnik. Dubtes que han quedat dissipats amb l’acompliment del noi sobre el tauler. Ha jugat a les files del Club Magic Extremadura i compta amb 23.000 seguidors en el seu compte d’Instagram.
‘Fausti’, del qual els seus rivals destaquen la seva «sang freda», «versatilitat», «coneixement», «intel·ligència» o «precisió quirúrgica», va deixar clar quin és el seu objectiu en el món dels escacs: «El meu somni és ser campió mundial i dedicar-me a això, però sempre vaig pas a pas. El més important per a mi és divertir-me, perquè si no et diverteixes no té gaire sentit jugar als escacs». Una cosa en la qual insisteix l’argentí Jorge Rosito, potser l’entrenador que millor el coneix. «No hem de tenir pressa amb Faustino perquè arribarà. L’assumpte no és saber quan arribarà, si no fins on ho farà. I hem de disfrutar en aquest camí i fer que ell ho disfruti». El noi ho està disfrutant, mentre crema rècords de precocitat amb una facilitat inusual. I ja ningú dubta de la seva capacitat perquè ha deixat de ser un projecte de gran jugador per convertir-se en un rival duríssim al tauler.
