Primers punts per a l’Igualada Femení a la pista del Patí Vic (3-6)

Les igualadines es refan de la derrota contra el Girona CH (1-2) a la primera jornada

Formació de l'Igualada Femení Grupo Guzman a la pista del Patí Vic

Formació de l'Igualada Femení Grupo Guzman a la pista del Patí Vic / IFHCP

Redacció

Igualada

L’Igualada Femení Grupo Guzmán es va refer de la derrota a la primera jornada contra el Girona CH (1-2) a la primera jornada de la Nacional Catalana, amb una victòria costosa i treballada a la pista del Patí Vic, un dels equips ascendits a la categoria, per 3 a 6.

Les jugadores de Carles Piernas van haver de remuntar a la segona part el 3 a 2 amb què es va arribar al descans.

Les golejadores de l'equip igualadí van ser Maria Just (1), Laura Crespo (2), Clara Claramunt (2) i Rut Bayer (1). Pel Vic, va marcar els tres gols l'exjugadora de l'Igualada Femení Sílvia Jurado.

El moment clau va arribar quan el marcador ja era favorable per a les igualadines per 3-5. Les osonenques van desaprofitar una falta directa i del 4-5 possible es va passar, a la jugada següent, al 3 a 6 que va sentenciar el matx.

L’Igualada és setè, a tres punts dels cinc equips que han guanyat els dos partits. Diumenge, a les 12.50, en visitaran un d’ells, el CH Caldes. Els altres quatre són el Cerdanyola, el Voltrregà, el Girona i el Vilafranca.

