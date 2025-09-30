Bàsquet
L'odissea europea del Baxi Manresa arrenca aquest dimecres a Eslovènia contra un prestigiós rival
El Cedevita Olimpija serà un exigent punt d'inici per a un conjunt que disposa de tota la plantilla a punt per arrencar la marató de partits que se li acosta
No s'espera que el viatge europeu del Baxi Manresa d'aquesta temporada duri deu anys com el que va fer Ulisses per arribar a Ítaca, però serà un dels més llargs de la seva història. Divuit partits de primera fase assegurats d'ara fins al febrer, i els que puguin caure en les eliminatòries, que arrenquen avui a un escenari que havia estat d'Eurolliga, l'Arena Stozice de Ljubljana, la capital eslovena. El rival, el prestigiós Olimpija, ara anomenat Cedevita, que la temporada passada va arribar als quarts de final d'aquesta competició i de la Lliga Adriàtica, la que aplega els països de l'antiga Iugoslàvia, serà molt exigent per a una arrencada que arriba abans que la de l'ACB.
Com a mínim, el Baxi podrà viatjar amb tota la tropa a punt. Diego Ocampo va explicar en la prèvia del viatge que hi són tots tretze. El Manresa arribarà a Ljubljana en autocar després d'aterrar a Trieste, la ciutat més important del queixal de terra que Itàlia pren a Eslovènia. El partit és a les 18.30 hores i es podrà seguir per Esport3.
Il·lusió abans que res
Ocampo explicava que aquest inici és "il·lusionant, perquè l’equip té una gran actitud i s’està intentat habituar a un estil molt marcat, i això comporta un temps, perquè cal adaptar-se a les característiques dels jugadors i que ells facin d’aquest estil un tema propi. També fa il·lusió debutar a l’Eurocup, que és una competició molt bonica, molt exigent i segur que ens ajudarà a créixer".
Sobre l'adversari, "la temporada passada ho va fer molt bé, arribant als play-offs de l’Eurocup. A la Lliga Adriàtica van ser eliminats pel Dubai. Mantenen una part del bloc més l’entrenador. Tenen molt talent exterior i molta polivalència interior. Tenen pivots que poden jugar a fora, en uns contra uns a fora, i és un equip molt tàctic per com d’aviat estem de la temporada. Estretègicament està molt entrenat". I és que el seu tècnic, el montenegrí Zvezdan Mitrovic, ha estat en banquetes de l'Eurolliga com la del Bayern, l'Asvel o el Mònaco.
D'entre els jugadors coneguts, l'escorta Jaka Blazic, que va estar fa anys al Baskonia i al Barça, i també l'ala-pivot Nikos Chougkaz, que la temporada passada va fer dos molt bons partits contra el Baxi en les dues derrotes contra l'Andorra. A més, l'equip ja té un títol, la Supercopa eslovena, guanyada per només dos punts al Krka Novo Mesto.
Per afrontar el partit, els manresans venen d'una pretemporada amb tres victòries (dues contra el Lleida i el Joventut) i quatre derrotes (dues contra l'Andorra, Girona i Trapani). Quin balanç se'n fa? "Hi ha coses bàsiques han millorat. En la setmana de competició hem millorat individualment i col·lectiva i això em fa ser optimista, ja que si hem millorat tant és positiu",
Però també "Hi ha coses que hem d’anar establint com jugar de vegades amb més pausa. Fer-ho sempre ràpidament no pot ser. També hem de treballar molt en el rebot perquè no estem gaire sòlids. Hi ha molta responsabilitat individual de blocar el teu home, anar al rebot, que quan Kaodirichi va al tap, o Archie, anar al rebot des del perímetre i no donar cap pilota per perduda. Hem de millorar això en el curt termini".
