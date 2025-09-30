Un moment surrealista amb el pare de Lamine Yamal i un maniquí en un directe d’Instagram: "T’estimo molt"
Mounir Nasraoui torna a revolucionar les xarxes socials amb un vídeo de cuina en què barreja humor, receptes i declaracions d’amor
Balma Simó
Mounir Nasraoui, més conegut a Instagram com a @hustle_hard_304, ha tornat a captar l’atenció dels seus més d’1,3 milions de seguidors. En aquesta ocasió, no pas pels seus comentaris sobre futbol ni per declaracions polèmiques, sinó per un directe des de casa seva en què s’ha convertit en cuiner.
El pare del jove crac blaugrana ha decidit ensenyar com prepara nuggets de pollastre, tot i que el desenllaç ha acabat sent molt més que una simple recepta.
La recepta, a la seva manera
El vídeo comença amb Nasraoui presentant-se com “el xef de la casa”, mostrant amb orgull els ingredients. Amb el seu estil espontani i un punt d’espectacle, deixa anar frases com “els nuggets que hi ha pel món fan molta pena, i caldrà fer-los com uns professionals”.
Mentre arrebossa els trossos de pollastre, bromeja amb els seguidors: “Ja els he tallat, ara cal posar-hi sal. Aquí tinc les coses preparades, que no es vegin les marques. L’única marca aquí sóc jo”.
Durant el procés no només explica els passos, sinó que aprofita per llançar missatges sobre el menjar espanyol. “Espanya té la millor gastronomia del món. He de viatjar molt, i el cafè i el menjar en general són molt dolents”, afirma el progenitor de Lamine Yamal.
El showman de Rocafonda
Més enllà del plat, el punt àlgid arriba al final, quan apareix en pantalla un maniquí del seu fill, vestit amb l’equipació groga de la temporada 2022/23 i 2024/25 del Barça i la icònica celebració assenyalant amb els dits el 304 (el final del codi postal de Rocafonda, el seu barri a Mataró). A més, el ninot ocupa un lloc destacat al saló, just davant del mural on es veuen els rostres del futbolista i del seu pare.
Amb gestos d’afecte i sense perdre la gràcia, Nasraoui s’adreça a la figura com si fos el seu fill: “Què passa, tio? Tot bé, o què? T’estimo molt, fill [fa un petó al maniquí]. Que no arribo, tio!, que no arribo! T’estimo, papa t’estima. Tinc una sorpresa per a tu, eh, maniquí... Ja te la posaré i l’ensenyarem a la gent. T’estimo”.
Entre l’amor i la polèmica
El vídeo s’acomiada amb un missatge a la seva audiència: “I a vostès també, d’acord, senyors? Moltes gràcies i bon profit a tothom. Tant de bo hàgiu après a fer això [els nuggets de pollastre]”.
El que havia començat com una gravació culinària ha acabat convertint-se en un petit espectacle casolà, amb moments entranyables que combinen humor, improvisació i declaracions emotives cap al seu fill.
Per això, les seves paraules, lluny de passar desapercebudes, han corregut com la pólvora a les xarxes socials, on els usuaris han reaccionat entre la sorpresa, el riure i l’admiració.
