ACTUALITAT BLAUGRANA
La UEFA anuncia al Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 d'octubre
La web de l'organisme europeu assigna com a seu de la trobada l'estadi de Les Corts
Albert Guasch
A través de la pàgina web de la UEFA es va descobrir abans que pel club que el partit de Champions d'aquest dimecres davant el PSG es disputaria a l'Estadi Lluís Companys. Ara aquesta mateixa web anuncia que la trobada davant l'Olympiakos del 21 d'octubre es jugarà al Spotify Camp Nou. Des del FC Barcelona encara no s'ha produït cap comunicat de confirmació.
El partit contra l'Olympiakos es jugarà tres dies després del partit de Lliga contra el Girona, que continua pendent de saber-se si es disputarà a Montjuïc o al Camp Nou.
En principi, l'obertura del Camp Nou per a un partit de Champions hauria d'anar precedida d'un partit de Lliga que ratifiqui les condicions de l'estadi per acollir milers d'espectadors. Per tant, és probable que aquest compromís amb el Girona es jugui a la casa de Les Corts.
De moment, no hi ha notícia que l'Ajuntament de Barcelona hagi donat llum verda a la llicència de primera ocupació, tot i que l'alcalde Jaume Collboni va dir recentment que aviat es produirien novetats importants.
Ceferin, a la llotja
La UEFA, presidida per l'eslovè Aleksandro Ceferin, qui serà a la llotja de Montjuïc per a la trobada contra el PSG, requereix que a l'estadi dels seus partits es pugui segmentar l'afició rival i que el senyal de realització capti públic als seus plans, l'anomenada U televisiva.
Perquè això sigui així, el públic assistent al Camp Nou hauria d'ocupar no només la Tribuna i el Gol Sud, l'anomenada fase 1A de la remodelació, sinó també la 1B, que arriba a la zona de Lateral. Tret que la UEFA hagi acceptat alguna excepció.
