Futbol / Lliga de Campions
El PSG demosra al Barça perquè és el campió de la Champions
Els blaugrana s’avancen al marcador, però es veuen superats per l’equip de Luis Enrique tot i les nombroses baixes, i acaben cedint la victòria al minut 90 per 1 a 2
El nou format de la Lliga de Campions està pensat per poder veure partits com el que aquest dimecres van oferir el Barça i el PSG, un enfrontament entre dos teòrics candidats al títol, a la segona jornada, sense la urgència ni el dramatisme d’una eliminatòria o d’una final.
Barça i PSG van disputar el partit trepidant que s’esperava. Se’l van endur els de Luis Enrique perquè, tot i les baixes de tota la davantera titular (Dembélé, Doué i Kvaratskhelia), va ser molt superior.
Va sorprendre Luis Enrique situant-hi, per acompanyar Barcola, Mbaye, de 17 anys, i Mayulu, de 19 anys, i no pas Kang-in Lee i Gonçalo Ramos que eren a totes les prèvies, com si volgués recordar que a ell no li ha costat mai gens apostar per futbolistes en edat juvenil. No va sorprendre Hansi Flick perquè, a hores d'ara, sembla clar que Ferran va per davant de Lewandowski.
S’intuïa que hi hauria dos duels individuals que determinarien el desenllaç. El de Pedri i Vitinha al mig del camp pel control del joc i el de Lamine Yamal i Nuno Mendes.
La posada en escena del 10 blaugrana va ser espectacular. Al primer minut, va recuperar al mig del camp una pilota que es perdia per la banda, amb una ruleta va superar Vitinha i Barcola alhora i ,tot seguit, va driblar Nuno Mendes. I al 14, mentre el portuguès escaldat l’esperava de lluny va assistir Ferran. Zabarnyi va evitar el gol. També va ser a l’inici de l’1 a 0, llest a preveure una pèrdua de Vitinha i cedir-la a Pedri perquè dibuixés un triangle amb Rashford i Ferran de vèrtex final.
El gol va activar el PSG. Va aparèixer Nuno Mendes amb dues cavalcades. La primera la va frenar de la mala manera De Jong, saldada amb una groga. La segona va assistir Mayulu perquè l’acabés amb un xut impossible per a Szczesny. Els parisencs ofegaven els blaugrana. S’esperava l’aparició de Lamine Yamal, incapaços de recuperar el control de la pilota. Va sorgir per provocar la groga a Nuno Mendes. Va valdre per aturar l’onada, com un temps mort per arribar al descans.
El pas pel vestidor no va canviar l’escenari. Els de Luis Enrique escanyaven els de Hansi Flick, superats pel ritme rival. Pedri no trobava espais, ni temps per alçar el cap. La incomoditat es transformava en precipitació. Tornava a aparèixer Lamine Yamal, cada vegada més cansat iallunyat del focus del partit, per provocar la segona groga a Nuno Mendes que l’àrbitre anglès es va estalviar. Va semblar que la tempesta amainava. Hakimi va treure sota els pals un xut d’Olmo.
L’enfrontament a camp obert era d’una exigència màxima. Qualsevol error era aprofitat pel rival. Flick i Luis Enrique van moure la banqueta, no només per regenerar cames. El resultat quedava pendent d’un detall. Com el xut al pal de Kang-in Lee o la transició culminada per Gonçalo Ramos al minut 90 per demostrar perquè el PSG de Luis Enrique és el campió.
