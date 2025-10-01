Hoquei patins
L'Igualada Hoquei Club presenta el cartell del 75è aniversari
L'obra ha estat elaborada per l'artista local Xavi Mula i evoca les arrels i l'evolució de l'entitat
Redacció
L'Igualada Hoquei Club ha presentat aquest dimecres el cartell del seu 75è aniversari al Campus Universitari de la ciutat. Es tracta d'un disseny de l'il·lustrador Xavier Mula, que ha volgut condensar en una sola imatge la història i l'essència del club arlequinat.
El carttell recull elemens que evoquen les arrels i l'evolució de l'entitat, com ara la primera samarreta, els grans títols viscuts, la pista del Velòdrom, on es van viure els primers anys, i la força de l'afició.
Aquest aniversari, a més, arriba en un bon moment de la història del club, que jugarà la propera edició de la Lliga de Campions i que està mostrant una gran capacitat per treure talent de la seva inesgotable base.
En la seva història, l'Igualada Hoquei Club ha estat un dels més importants del país, amb etapes memorables, com aquelles en què va aconseguir sis Copes d'Europa, cinc Supercopes continentals i cinc lligues. En els dos darrers cursos també ha brillat a nivell europeu, amb un doble ceptre de la World Skate Europe Cup.
Tot l'esperit de superació del club anoienc és el que vol mostrar el cartell, el d'un club que també ha deixat empremta i ha aportat jugadors a d'altres formacions i a les diferents seleccions estatals.
