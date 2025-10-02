Polèmica
Amenaça a l’equip de Piqué i caos total en el futbol andorrà
El conjunt de Segona Divisió no sap si podrà rebre dissabte el Leganés al seu estadi després del tancament patronal de totes les instal·lacions futbolístiques del país.
Sergi López-Egea
El FC Andorra, l’equip presidit per Gerard Piqué, es troba a l’expectativa de saber si podrà jugar aquest dissabte a les 18.30 hores contra el Getafe, ja que la federació del país pirinenc va decretar dimecres el tancament patronal de totes lesinstal·lacions; entre elles, l’estadi de la FAF, on juga actualment el conjunt de Segona Divisió.
La creença és que tot acabi en una amenaça i que la situació es resolgui sense afectar un Andorra que circula en la classificació a pas ferm, instal·lat en la tercera posició de la taula, a un sol punt dels dos llocs d’ascens directe (el Depor és primer i el Cadis, segon), i que segons com es donin els resultats aquest cap de setmana podria aconseguir la fita històrica de convertir-se en el líder de la categoria.
Tan bé es troba l’equip que Piqué assisteix i anima els jugadors en tots els partits, dins i fora de casa, després d’haver-se perdut els dos primers partits de la temporada. Però tot pot acabar en un caos de considerables dimensions; en el pitjor dels casos amb la pèrdua dels tres punts i la fi a una ratxa excepcional del conjunt tricolor.
Tot va començar quan dimecres la Federació Andorrana de Futbol va decretar el tancament de les instal·lacions en el pols que manté amb el Govern d’Andorra sobre la quota màxima de jugadors extracomunitaris que pot contractar cada equip que participa a la Lliga Nacional, formada per 10 conjunts, que incorporen futbolistes procedents de diversos països llatinoamericans. Andorra no pertany a la Unió Europea, però mira de regir-se per la legislació continental. El desacord entre federació i clubs ha provocat que el torneig local, que hauria d’haver començat el mes passat, estigui paralitzat i sense data d’inici.
Intervenció policial
Tot va començar, segons informa ‘Diari d’Andorra’, quan dimarts la policia es va presentar a l’entrenament del Club de Futbol Esperança d’Andorra i va aixecar acta informant que estaven entrenant una dotzena de futbolistes extracomunitaris. Encara no hi ha acord en el nombre màxim de jugadors que es poden acceptar i els anys d’experiència esportiva que han de demostrar, si són majors o menors de 25 anys, per poder disposar de la fitxa corresponent.
Hi ha jugadors originaris de països com Mèxic, el Perú, Xile i l’Argentina; en cap cas, segons les negociacions, els clubs de la Lliga Nacional hauran de superar el nombre màxim de sis futbolistes extracomunitaris a les seves plantilles. L’acord entre el govern i la federació, per ara, és lluny de trobar una solució immediata.
Així que dimecres es van tancar totes les instal·lacions com a mesura de pressió de la federació cap al Govern. Els nens es van quedar sense entrenament i el FC Andorra amb l’amenaça incerta de la disputa del partit contra el Leganés, com a mesura màxima de pressió per desencallar les negociacions.
El conjunt de Piqué opta per la cautela amb la creença que al final s’aixecarà el veto i podran jugar al seu estadi. L’alternativa de trobar en tot just dos dies un altre camp per enfrontar-se al conjunt madrileny és molt complicada perquè tots els clubs ja tenen fet el calendari per a aquest cap de setmana.
Ja va ser molt difícil la negociació perquè l’Andorra tingués un estadi per jugar a Segona, davant la negativa de disposar aquesta temporada de l’Estadi Nacional i la impossibilitat d’alternar-lo amb el rugbi andorrà. Finalment es va aconseguir que juguessin a l’estadi de la FAF (les sigles de la federació andorrana), una instal·lació esportiva que es va construir a la parròquia d’Encamp i on el FC Andorra disputa els partits com a local. Allà no coneix la derrota en una ratxa que el situa en aquests moments amb 14 punts, a 8 de les posicions de descens. El Còrdova, malgrat la llunyania, es va oferir llavors com a estadi local del conjunt pirinenc.
El conjunt de Piqué paga 80.000 euros al mes per disposar de les corresponents instal·lacions a la federació andorrana per entrenar una vegada per setmana a l’estadi de la FAF i disputar els partits oficials. El caos és tremend.
