Futbol
El Barça encara no trepitja el Camp Nou: jugarà també a Montjuïc contra l’Olympiacos a la Champions
El club blaugrana, cada vegada més convençut que no jugarà al seu nou estadi almenys fins a finals de novembre, continuarà jugant a l’Olímpic Lluís Companys
Francisco Cabezas
De sobte, al Barcelona li han marxat les presses. Una vegada tancat l’exercici econòmic de la temporada 2024-25 (amb 17 milions d’euros en pèrdues), sense poder comptabilitzar encara els seients VIP, sense la Llicència de Primera Ocupació que ha d’atorgar l’Ajuntament de Barcelona, i veient que l’estadi de Montjuïc s’omple fins a la bandera (50.207 espectadors en la derrota davant el PSG), el convenient ara, sembla ser convenient ara, sembla continuar tal com està.
El club blaugrana va informar aquest dijous el club blaugrana que el partit del pròxim 21 d’octubre contra l’Olympiacos es disputarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, per la qual cosa la UEFA, que ja havia anunciat que aquest partit es jugaria a l’Spotify Camp Nou, s’haurà de corregir.
«El club continua treballant en els permisos administratius necessaris per a l’obertura de l’Spotify Camp Nou en pròximes dates», va argumentar el Barcelona en un comunicat en què va afegir que està mirant de resoldre les deficiències de seguretat detectades pel cos de Bombers i que, per ara, impedeixen que l’entitat blaugrana hagi rebut el vistiplau per obrir el seu estadi. El 23 de setembre passat, l’Ajuntament va assenyalar que s’havien observat defectes en el recorregut d’evacuació, per un incompliment de l’amplada de la via de sortida, a més de detectar-se baranes que no arribaven l’altura exigida o «escales mal acabades».
L’actitud de la UEFA
El Barça, en qualsevol cas, ja ha debatut aquesta setmana que potser la idea de reobrir el Camp Nou amb un aforament per a 27.000 espectadors (Tribuna i Gol Sud), cosa que comprèn la fase 1A, no li valgui tant la pena. A més, laUEFA no li permet jugar partits de Champions en aquestes condicions davant la impossibilitat de sectoritzar l’afició rival. Així, el club blaugrana pretén reobrir quan tingui els permisos corresponents de reobertura de la fase 1B (és a dir, amb el lateral a punt i un aforament per a 45.000 persones.).
El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va compartir precisament tasques amb Joan Laporta a la llotja de Montjuïc durant el partit davant el PSG d’aquest dimecres.
Amb tot, el Barcelona no va voler precisar on jugarà el seu pròxim partit de Lliga com a local, contra el Girona el pròxim 18 d’octubre. Aquest partit era una de les moltes fronteres que s’havia marcat el club per tornar a casa, però cada vegada guanya més força la idea d’intentar-ho ja amb 45.000 persones de cara al cap de setmana del 23 de novembre, amb la visita de l’Athletic Club. És a dir, a una setmana de complir-se un any que el Barça prometés tornar al Camp Nou amb els fastos del 125è aniversari de l’entitat.
