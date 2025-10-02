Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu fitxa Gianna Aiello per rellevar Erika Porter
Les urgellenques informen d'aquesta contractació només dos dies abans del debut a la Lliga Femenina, contra el Leganés
Redacció
El Cadí la Seu ha anunciat aquest dijous la contractació de la jugadora estatunidenca Gianna Aiello, que arribarà a l'equip per rellevar Erika Porter, de qui es va informar de la seva baixa a principi de setmana. Aiello havia firmat un contracte el juny passat amb l'Spar Gran Canària, amb el qual s'estava entrenant aquest estiu, però finalment formarà part de la formació d'Isaac Fernández.
Aiello es va formar a la universitat de Brown, a l'estat de Rhode Island, a prop de Nova York. Va tancar la temporada passada sent líder en múltiples apartats de l'equip, com els tirs de camp (56,4%), els rebots (8,1) i els taps (1,1). Pot ser, per tant, si s'adapta, un bon element per a la zona amb els seus 1,93 metres d'alçada.
Arriba en el lloc d'una Erika Porter que també procedia de l'NCAA, en concret de Bowling Green State, però que no ha convençut. Només va jugar un partit amb el Cadí, la semifinal de la Lliga Catalana contra el Joventut, en què va anotar quatre punts en dotze minuts a la pista.
Tot això, només dos dies abans que el Cadí la Seu arrenqui el seu camí en la Lliga Femenina d'aquest any amb la visita del Leganés al Palau Municipal d'Esports. No se sap encara si Aiello estarà preparada per tenir uns minuts en un joc interior del Sedis en què l'aragonesa Marina Mata continua de la temporada passada i que s'ha reforçat amb Lucía Rodríguez, Freja Werth i Nahan Niare per afrontar un curs exigent i en què no es vol patir tant.
