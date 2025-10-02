Bàsquet/Lliga Endesa
El calendari persegueix un Baxi Manresa més reactiu que proactiu
Els manresans arriben de Ljubljana i divendres ja viatgen a Tenerife després de dos partits en què han hagut de remuntar grans distàncies
La part positiva és que hi ha reacció, però la negativa són uns inicis que llasten les possibilitats de victòria
L'ACB ha publicat aquest dijous un calendari retro. En ell, apareixen dotze jugadors de la Lliga Endesa, competició que arrenca dissabte, amb vestits i escenaris més propis dels anys vuitanta i noranta que de l'actualitat. Aleshores, els partits no tenien quatre parts, sinó dues, i els canvis de dinàmica, possiblement per aquest motiu, eren més acotats i marcats pel descans. El Baxi Manresa ha semblat voler tornar a aquella època en els dos últims partits, l'amistós contra el MoraBanc Andorra de divendres passat i el debut a l'Eurocup contra el Cedevita. amb primeres meitats molt fluixes i segones d'insuficients i meritòries reaccions.
En el calendari de l'ACB, el jugador del Baxi triat va ser el capità, Dani Pérez, aprofitant la seva presència a la presentació de la competició de la setmana passada. Apareix en tres fotos, en una marcant un telèfon dels de rodeta, d'aquells que molta gent jove ja no sap com van, i amb dues aclucades d'ull a la lliga del TDK del 1998. Precisament ell ha de ser un dels impulsors de la millora del Baxi en una de les facetes que Diego Ocampo va admetre que troba a faltar en la prèvia de dilluns, el control de joc.
Quan l'equip el va tenir, dimecres, acompanyat d'un bon encert en el tir llunyà, va canviar un parcial de 42-27 a la primera part en contra per un de 34-42 a la segona. A Andorra havia passat el mateix, amb un 52-40 a la primera meitat i un 34-45 a la represa. Podem dir que, en aquests dos partits, ens hem trobat un Baxi més reactiu a les adversitats que proactiu a l'hora d'arrencar amb força. L'11-0 de sortida a Ljubljana així ho demostra.
Responsabilitats individuals
Però Ocampo també va parlar dilluns de responsabilitats individuals, que han d'anar apareixent. El Baxi d'enguany no té un home franquícia com podien ser Alston o Robinson en cursos anteriors, però Grant Golden s'hi podria acostar. El virginià gairebé no va aparèixer en els primers vint minuts a Eslovènia, però va donar la cara a la segona meitat i es va convertir en el jugador més valorat del seu equip.
En aquesta pretemporada, Álex Reyes està sent el millor jugador de l'equip. Ell ja sap què busca el tècnic. Dimecres també es va veure com es pot ajudar de diverses maneres. Agustín Ubal només va anotar dos punts però va fer una gran defensa a Nikolic, el més destacat dels locals. Quan va ser rellevat, aquest va tornar a aparèixer per rematar el partit. Però falta més gent de moment massa irregular, com Plummer, Knudsen o els dos pivots alts, Akobundu-Ehiogu i Izaw-Bolavie.
En el seu calendari, l'ACB ha tingut el detall que Dani Pérez sigui la imatge del mes de juny. Va ser quan el TDK va guanyar la lliga i quan es juguen els play-off. Falten vuit mesos per arribar-hi. El calendari avança i s'espera que el Baxi, també.