Els Mossos apunten que el Barça va pagar la defensa de Rosell i Bartomeu pel cas Neymar
Els agents ratifiquen que els investigats podrien haver comès un delicte d’administració deslleial. L’import que van cobrar els advocats va ser d’1,9 milions d’euros.
J. G. Albalat
Els Mossos d’Esquadra apunten en un informe remès al jutjat que investiga l’expresident del Barça Josep Maria Bartomeu i altres exdirectius que el club va pagar la defensa personal tant de l’exmandatari com del seu antecessor, Sandro Rosell, pel cas Neymar, de presumpte frau fiscal, que, segons la seva opinió, podria ser constitutiu d’un delicte d’administració deslleial per part de l’exmandatari blaugrana per haver fet servir uns fons "en benefici propi i que beneficiaven l’anterior expresident".
El jutjat de Barcelona està investigant, entre altres qüestions, dues minutes d’honoraris per 1,7 milions que l’advocat José Ángel González Franco va remetre al club per aquest procés judicial en què es va arribar a un acord amb les acusacions. Els agents sostenen en l’informe, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, que les dues factures abonades pel club al lletrat "no només comportaven les despeses relatives a la defensa del mateix club, sinó que també inclouen una part important d’honoraris de la representació" dels dos expresidents, Bartomeu i Rosell, que havien estat imputats en la causa. El despatx de González Franco ha negat "taxativament aquesta interpretació" i va anunciar que "en els pròxims dies" remetrà al jutjat un escrit per donar les "oportunes explicacions".
Els Mossos recalquen que, tot i que el pagament per part d’una societat de les despeses de defensa dels seus socis o directius acusats de cometre un delicte en l’exercici del càrrec "no seria una pràctica il·legal", en determinats supòsits sí que podria ser una presumpta administració il·legal o apropiació indeguda. Això sí, sempre que s’hagués produït "un mal" a la companyia i un "abús en l’exercici de les funcions d’administrador".
En aquest sentit, la fiscalia atribueix a Bartomeu ometre "els deures de diligència i lleialtat en la gestió d’un patrimoni" del club blaugrana que li era aliè. Els agents expliquen que es va localitzar un document de proposta d’honoraris pel cas Neymar dirigit al club que establia una quantitat per la defensa "global" de dos milions, sense definir quina part corresponia a cada imputat.
Una asseguradora
En una segona proposta de 950.000 euros s’especificava que no s’hi incloïen les despeses en defensa dels dos expresidents, ja que serien facturades a una companyia asseguradora o, si no, personalment a ells mateixos. Així es reflectia també en la factura que es va trametre al Barça.
Els Mossos precisen que Bartomeu i el CEO del club "eren conscients" que la companyia d’assegurances no assumiria tots els honoraris que González Franco reclamava per les "defenses particulars". La companyia d’assegurances va acceptar abonar a l’advocat 200.000 euros. Dies abans, l’advocat va facturar al Barça 769.111 euros més. Els agents destaquen que la suma de totes les quantitats s’acosta als dos milions acordats al principi (1,9 milions, en concret). Aquests desemborsaments, argumenta la policia, no suposarien cap irregularitat sempre que el pagament hagués sigut decidit per la junta del club o, com a mínim, n’hagués sigut informada.
