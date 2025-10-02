Piragüisme/Eslàlom
L'urgellenc Miquel Travé queda a menys d'un segon del podi en els Mundials d'eslàlom de Sydney
El palista del Cadí Canoë Kayak tindrà una nova oportunitat en les proves de K1 de la matinada de divendres
El palista urgellenc Miquel Travé, del Cadí Canoë-Kayak, ha quedat quart en la final de C1 dels Mundials de piragüisme eslàlom que es disputen aquests dies al canal de Penrith, a prop de Sydney, a Austràlia. Només li han sobrat 86 centèsimes per penjar-se el bronze, en una competició guanyada pel francès Nicolas Gestin, qui s'ha imposat al britànic Ryan Westley i a l'australià Kaylen Bassett.
Travé havia entrat a la final amb el novè millor registre de les semifinals, dels dotze classificats. En la seva baixada, no ha pogut superar Westley, que ja havia participat, i ha estat vençut a continuació per Bassett, qui descendia darrere d'ell. Després, ningú més no ha millorat el seu temps, però faltava el campió olímpic, el francès Gestin, líder en les semifinals i que ha confirmat el seu domini en el darrer descens, amb el qual ha deixat Travé fora del podi.
El palista de la Seu ja va vorejar les medalles en els passats Jocs Olímpics de París, en què va ser cinquè per culpa d'un cop a una porta quan ja veia el podi a prop. En la mateixa competició de canoa, el seu jove company Marc Vicente ha quedat eliminat en les semifinals, en la posició número 21.
Més decebedora ha estat l'actuació de Núria Vilarrubla, qui havia obtingut el millor temps en les seves sèries de C1. En les semifinals, però, no s'ha trobat a gust i ha estat trentena i última, amb una gran quantitat de penalitzacions. En canvi, la seva companya de club, l'andorrana originària d'Arfa, a l'Alt Urgell, Mònica Dòria, sí que ha pogut competir en la final, en què ha estat desena, a poc més de cinc segons del podi. El títol ha estat per a la polonesa Klaudia Zwolinska.
Els campionats havien començat molt bé per a la delegació espanyola dimarts, amb l'or del segovià David Llorente en la competició de caiac cros contrarellotge. En canvi, en les finals per equips de C1, en què Miquel Travé i Marc Vicente formaven part de l'equip estatal al costat d'Oier Díaz, no van passar de la setena posició. Per la seva banda, Vilarrubla va ser vuitena per equips al costat de Klara Olazabal i Miren Lazkano.
La matinada del 2 al 3 d'octubre hi haurà més opcions a les proves individuals de caiac. En dones, Mònica Dòria sortirà la sisena en les semifinals de trenta elements per buscar una de les dotze places per a la final. En homes, tornarà a participar Miquel Travé i també ho farà el bronze olímpic, el basc d'ascendència urgellenca Pau Echaniz.
