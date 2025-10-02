Curses de muntanya
La Molina acollirà divendres la prova Nit Pirineu KV de la Ultra Pirineu
La competició començarà a dos quarts de set de la tarda i gairebé dues hores més tard tindrà lloc l'entrega de premis
Redacció
Les comarques del Berguedà i la Cerdanya seran un cop més l’escenari d’una de les cites de trail running més esperades de l’any, la Salomon Ultra Pirineu, competició, que enguany torna a visitar La Molina, estació de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que acollirà íntegrament la prova de la Nit Pirineu KV divendres, 3 d’octubre.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, acompanyat de la directora general, Alicia Valle, i el director d’FGC Turisme, Toni Sanmartí, i el gerent de La Molina, Toni Bertran, assistiran a la Nit Pirineu (sortida a les 18:30 h) i participaran al lliurament de premis (20:15 h).
Cinc curses en tres dies
El Parc Natural del Cadí Moixeró es convertirà durant tres dies (3, 4 i 5 d’octubre) en l'epicentre del trail running mundial. El programa de la competició mantindrà les quatre distàncies que la fan única i accessible a diferents perfils d'esportistes. L'esperit de superació es viurà a la Salomon Ultra Pirineu 100k, l'exigència en la Salomon Marató Pirineu 42K, la rapidesa a la Salomon Mitja Pirineu 21K, la verticalitat a LaMolina Nit Pirineu VK. A més, també tindrà lloc la Pirineus XS, la versió infantil de la Salomon Ultra Pirineu.
Per garantir un desenvolupament òptim de la cursa i minimitzar el seu impacte sobre l'entorn natural, l'organització ha limitat el nombre de dorsals: 1.200 per a la Ultra i la Marató, 900 per a la Mitja i 200 per a la Nit Pirineu.
L’estació s’adapta per acollir les proves
En el marc de la Salomon Ultra Pirineu 2025, La Molina ha adaptat els seus serveis per acollir les proves. Com a conseqüència de les obres de remodelació del refugi Niu de l’Àliga, el recorregut s'ha ajustat perquè la Nit Pirineu arribi fins a l'estació intermèdia del Telecabina. A més, la Ultra també hi passarà i tindrà l’avituallament en aquest mateix punt. La taquilla d'oficines obrirà de 15:30 a 18:45 h el divendres 3 d’octubre i de 5:30 a 9:30 h el dissabte 4 d’octubre. Per la seva banda, l’horari d’obertura del telecabina, que aquest any només arribarà fins a l'estació intermèdia, serà de 16:30 a 22:00 hores el divendres i de 5:45 a 10:00 h el dissabte. Durant el cap de setmana, el Telecabina, a més dels horaris especials, també funcionarà en l'horari habitual de 10.00 a 18.00 h.
