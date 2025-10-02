Toni Bou: "El meu repte és guanyar els 40 títols mundials abans dels 40 anys"
Aquest dissabte disputa la prova andorrana de l’X-Trial
Víctor Duaso (EFE)
El pierenc Toni Bou (Repsol Honda Team Trial) compta al seu palmarès amb 38 títols mundials —19 en X-Trial i 19 en TrialGP— i afronta una nova temporada en unes condicions físiques precàries després d’una lesió a l’espatlla patida aquest estiu.Aquest dissabte disputa la prova andorrana de l’X-Trial i encara té objectius per complir, per estrany que sembli per a algú que ho ha guanyat tot. El pilot ha atès l’Agència EFE a Encamp, a la roda de premsa de presentació de l’X-Trial.
38 anys i amb la fam d’algú que tot just comença. Pot ser aquest el seu secret?
100% és així. És el que m’ha portat fins aquí. Aquesta passió i aquestes ganes de guanyar sempre. A vegades, crec jo, inexplicable, però avui dia m’ho continuo passant força bé.
Com està la seva espatlla dreta amb aquest tendó trencat?
Estic preocupat perquè, a més, m’ha enganxat amb l’inici d’un calendari molt aviat, ja que al mes d’octubre ja hi ha la primera prova de l’X-Trial. Ningú volia aquest inici tan prematur de la competició. Vaig patir aquesta lesió en una caiguda molt tonta a l’agost i ràpidament em vaig adonar que m’havia fet força mal. Des d’aquell dia estem que sí i que no i que mai et decideixes. Per una banda em vull operar per quedar bé i, per l’altra, no vull perdre l’oportunitat de tornar a intentar guanyar aquest any. Al final, intentarem arrencar, controlar el tendó cada setmana perquè no vagi enrere i, si em continua fent mal i estem al novembre o desembre, passaré pel quiròfan i perdré d’aquesta manera el mundial ‘indoor’.
Es pot descartar l’operació?
Ho seria per com està trencat i com s’està recuperant el meu cos. Això mateix em fa mantenir una petita esperança. De fet, jo vaig anar el dia 15 d’agost a operar-me i el metge només de veure’m em va dir ‘espera’t perquè no ho veig gens clar encara’. Primer perquè no és una operació que quedi 100% perfecta, ja que obrir una espatlla sempre és difícil, i segon perquè aquesta espatlla ja està molt tocada, però muscularment està molt bé. La veritat és que va molt a poc a poc, però sí que estic notant una millora. Això sí, veurem fins on arribo.
Entrena i competeix amb dolor?
Des de l’agost sí, però no em serveix de res estar quiet. Per exemple, vaig parar dues setmanes a l’agost i va ser horrible. L’espatlla el que vol és mobilitat i la musculatura la salva. L’única manera de seguir endavant és vigilant amb un ritme d’entrenament més baix, però donant mobilitat i a veure com arribo a la prova de dissabte a Andorra.
Canviant de tema... Quantes ‘víctimes’ ha deixat pel camí després d’una carrera on només guanya un, i aquest és Toni Bou?
Jo em considero molt poc egoista en la meva vida personal i molt egoista com a esportista, perquè al final és l’única manera d’estar allà davant, és a dir, intentar pensar en tu, en el teu, i per sort el trial és un esport on no hi ha contacte. Fas la teva vida i la teva història. Mentalment m’he educat molt en aquests aspectes. A més, no em puc permetre no ser competitiu, no donar el meu 1.000 per 1.000 i, a partir d’aquí, que passi el que hagi de passar, però tant a la prèvia com a la mateixa cursa sempre m’exigeixo el màxim.
A la prova de dissabte competiran dos pilots que quan vostè va guanyar el seu primer títol mundial encara no havien nascut. I ara falta Adam Raga, el seu màxim rival de sempre...
I això que l’Adam [Raga] va allargar moltíssim la seva carrera i es va retirar amb 43 anys. La seva ha estat una carrera molt llarga i plena d’èxits. La seva retirada per a mi va ser un cop que em va donar la vida perquè al final t’ensenya que tot s’acaba. Des que ell va anunciar la seva retirada jo ja parlo sense problemes del final de la meva carrera. Entenc que he de gaudir de la part que em queda. Sempre seré lluitador i intentaré guanyar, però jo he aconseguit més del que podia imaginar. Vull gaudir de la part final de la meva carrera.
Adam Raga, en una entrevista, va dir que volia dedicar més temps al seu fill, i Toni Bou encara no és pare...
Just tinc l’Esther (la seva parella) aquí, però de moment no està als nostres plans perquè estem molt temps fora i és molt difícil. Ja veurem si arriba, perquè si ha d’arribar serà ja, però de moment ens ho estem prenent amb força tranquil·litat perquè sé que em costaria estar lluny de casa i potser si passa aleshores precipitaria més la meva retirada.
Pocs poden dir que, com Toni Bou, fan el que més els agrada i a sobre no paren de guanyar títols...
Sincerament he tingut moltíssima sort. Trobar una cosa que t’agradi tant i poder viure d’això ja és un gran èxit. I si ja ets campió del món encara més i per tants anys. Al final, dec molt a la gent que m’ha ajudat a arribar fins aquí, sempre ho he dit. A l’equip on estic, el Repsol Honda, és on millor podia estar. Així que només puc dir que m’ha tocat la loteria.
Poden arribar aquesta temporada els 40 títols mundials abans de fer els 40 anys. Aquest és el nou repte per a algú a qui li queden poques coses per aconseguir?
Seria increïble i una cosa espectacular. Intentaré allargar aquesta lesió al màxim possible perquè confesso que és un dels meus reptes. Lluitarem amb totes les nostres forces. No és un objectiu, és un repte. Aquesta és una part molt important de la meva carrera.
Quins objectius li queden per complir a Toni Bou?
Pocs. Al final puc dir que el 40è títol mundial, però també ho vaig dir amb el 30, el 20 i el 10. El que em queda és gaudir d’aquesta part més tranquil·la de la meva carrera i anar més pas a pas i viure els moments.
La temporada anterior va ser la millor de la seva carrera?
Jo diria que sí. Va ser molt completa. De resultats n’he tingut millors i físicament he estat millor en altres moments, però ha estat una temporada molt bona ja que m’he cuidat molt, he estat molt més intel·ligent en moltes curses, on he utilitzat la meva experiència. On no arriba el cos hi arriba l’experiència.
Ara es parla molt de la salut mental en els esportistes d’elit, però vostè no en parla gaire. Ha patit en la seva carrera algun problema d’aquest tipus?
He tingut moments d’estrès, però sempre ho he sabut portar molt bé. He sabut entendre que l’esport és esport i que un ha de donar el màxim. El més important és afrontar les coses amb felicitat i per mi és clau, ja que en els moments que he patit molt he sabut on m’havia d’agafar per ser jo i tornar a aconseguir la meva millor versió, que és sent feliç i gaudint dels moments. A més, sempre que he tingut problemes ha arribat el resultat o ha arribat el campionat i això m’ha donat aquest ànim i aquesta confiança de dir ‘estic fent el correcte i el camí és per aquí’.
P: Ha conegut pilots que hagin tingut problemes de salut mental?
Molts. L’esportista està molt exposat a això i un ha de vigilar molt. Jo ja he dit que he estat bé, però he tingut moments difícils i moments complicats tot i guanyar. Molts deuen pensar que el Toni (Bou) com que guanya li va tot bé, però un segon lloc ja és com una derrota i et preguntes què t’ha passat. I jo dic que és molt difícil guanyar. I sí que és cert que jo miro al meu voltant i hi ha molta gent amb problemes. És una bola que es va fent gran i l’has de frenar.
Gabriel Marcelli, company d’equip, jove pilot, i vostè parlant que la seva recta final està arribant... Veu el ‘nou Toni Bou’ en algun lloc? Al futbol ara arriba Lamine Yamal, que diuen que serà el ‘nou Leo Messi’...
Fins que no ha arribat Lamine Yamal han passat uns anys. Per mi el Gabri (Gabriel Marcelli) i el Jaime (Busto) són el futur. Tenen un nivell espectacular i ja serien campions del món si no fos per mi, que els estic frenant. Jo, per exemple, quan era més jove, no em vaig enfrontar a cap Toni Bou i potser el meu primer títol mundial hauria arribat molt més tard. Per tant, per mi són ells el futur i també pugen els germans Hemingway (Harry i George) i també el Titli (Francesco). Arriba gent molt potent i l’esport professional ha millorat molt. Els que tenen més experiència potser s’imposen, però és molt difícil dir un nom.
Li agradaria entrar en una màquina del temps i poder competir amb pilots com Jordi Tarrés, Marc Colomer o Dougie Lampkin?
M’encantaria. Si hi hagués una màquina del temps és de les primeres coses que faria segur. Anar-me’n a competir amb el meu ‘prime’ contra el ‘prime’ d’aquests. Seria molt divertit. No pot ser, els admiro, però són generacions incomparables.
Quina llàstima que Toni Bou competeixi en un esport minoritari. Ho pensa?
Sí... És una llàstima. Aquest és el meu esport i el que se’m dóna millor, però també he de dir que tinc sort que, tot i ser minoritari, fa molts anys que en visc. La gent em coneix molt més perquè porto 19 anys consecutius guanyant i realment m’ha ajudat molt.
Amb tants canvis de normativa en el trial maregen a l’espectador i als pilots. Hi està d’acord?
Totalment. Moltes vegades em pregunten... Què canviaries del trial per buscar millores? I jo sempre responc: jo deixaria de fer canvis. Faria un reglament molt fàcil d’entendre i està clar que han de deixar de fer canvis ja.
Toni Bou és un pilot fet entre gasolina i ara arriba la moto elèctrica. Com ho valora?
Complicat, perquè a ‘casa’ estan fent una moto elèctrica molt potent i no puc dir gaires coses. Jo sempre vaig pensar que a mi no em tocaria, però la veritat és que estan evolucionant molt i no sé què acabarà passant. No l’he provat, però la faran competitiva. Jo sóc de gasolina i això sempre ho pensaré.
S’obre el Campionat del Món ‘indoor’ al lloc on resideix. Com deia Luis Aragonés: Guanyar, guanyar i tornar a guanyar.
És així. Jo sortiré a guanyar. És una mica diferent perquè poso per davant la meva condició física per la meva lesió a l’espatlla. Em moro de ganes de ser agressiu, però aniré amb cap perquè després hi ha la prova de Madrid. Intentaré anar amb el fre de mà posat, però aniré a guanyar com sempre.
