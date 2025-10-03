Curses de muntanya
Bagà es vesteix de gala amb la presentació dels elits de la Salomon Ultra Pirineu 2025
La prova és un esdeveniment no només esportiu, sinó social i econòmic, que transforma la vida del poble i de tota la comarca del Berguedà
David Boti
La Salomon Ultra Pirineu 2025 ja està en marxa. Aquest divendres, Bagà s'ha vestit de gala per donar la benvinguda als grans protagonistes de la 16a edició: un cartell d'elit amb noms com Jonathan Albon, Miguel Heras, Núria Picas, Clàudia Tremps o Azara García, que juntament amb centenars de corredors nacionals i internacionals donaran forma a un cap de setmana inoblidable al Parc Natural de Cadí-Moixeró.
La presentació de favorits marca l'inici d'una cita que transcendeix el que és esportiu. Cada primer cap de setmana d'octubre, Bagà deixa de ser un tranquil municipi pirinenc de 2.000 habitants per convertir-se en una referència del trail running amb més de 4.000 participants entre totes les curses del cap de setmana.
La Ultra Pirineu és un esdeveniment social i econòmic que transforma completament la vida del poble i de tota la comarca del Berguedà. S'estima que té un impacte total de cinc milions d'euros.
Una plaça que batega amb força
La Plaça Porxada, punt de sortida i arribada de la SUP100k, estrena aquest any una remodelació que arriba a temps per a la gran cita. Els treballs inclouen millores en accessibilitat, drenatge i renovació del paviment, amb l'objectiu de conservar l'essència de l'espai històric mentre s'adapta a la gran afluència prevista.
Dissabte a la matinada, quan els 1.300 corredors de la distància reina emprenguin els seus primers passos sota els frontals i els ànims de la multitud, Bagà tornarà a vibrar com en poques ocasions.
L'espai reformat aportarà més fluïdesa i comoditat per als corredors i el públic, però conservarà aquesta aura íntima i màgica que converteix la sortida en un moment mític del trail.
Seguiment nacional i internacional
La Ultra Pirineu omple hotels, cases rurals i restaurants des de setmanes abans. Comerços i negocis locals es beneficien d'un turisme esportiu que posa el Pirineu català al mapa internacional, reforçat per les retransmissions de la televisió autonòmica catalana (Esport3 i 3Cat) i YouTube de la Salomon Ultra Pirineu.
Més de 600 voluntaris participen a l'organització. Bagà es transforma cada octubre en un lloc únic: un espai on la muntanya, l'esport i la comunitat s'uneixen en una difícil celebració d'igualar. I aquest 2025 no serà una excepció.
Amb un cartell de luxe i un ambient que batega des d'avui amb la presentació dels elits, la Salomon Ultra Pirineu 2025 promet tornar a demostrar que un poble sencer pot vibrar al ritme del trail.
