Futbol
El berguedà Pep Graus dimiteix de la junta de la Federació Catalana de Futbol per desgast
El directiu admet desavinences amb l'ens federatiu, però afirma que la sortida ha estat cordial
El berguedà Pep Graus ha deixat la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol, a la qual pertanyia des de l'any 2010, pel "desgast" ocasionat per totes les situacions de tensió que hi ha viscut, sobretot en els darrers anys. En conversa amb Regió7, en contra del que han publicat d'altres mitjans, ha volgut deixar clar que la marxa ha estat amb una encaixada de mà amb els dirigents federatius actuals, tot i que admet que "és clar que hi ha coses amb les quals no hi estic d'acord, sinó segurament encara hi fora".
Graus explica que "he marxat perquè ja fa temps que hi ha certes tibantors. Tinc amics als dos costats i no vull anar ni a favor d’un, ni en contra de l’altre. L’única solució és plegar. Però no ha estat fàcil. De tota manera, vull deixar clar que tant amb el director general, José Miguel Calle, com amb el president, Joan Soteras, quan vam acabar de parlar ens vam donar la mà i em van obrir les portes de la federació".
La subdelegació
Una de les situacions que no li va agradar, tot i que amb matisos, va ser la retirada de la subdelegació federativa de Berga. "No em va agradar, perquè em va costar aconseguir-la. Però també he de dir, si soc honrat, que els clubs del Berguedà tampoc no em van ajudar gaire a poder-la conservar. Em van deixar una mica sol i costava anar tots a la una".
A més, dins de l'ens federatiu, "tenia ganes de treure’m les pressions de ser el veterà i que els nous que entraven em demanessin què calia fer, coses de la junta. Ara mateix no ho necessito, no m’hi guanyo la vida i no tinc per què aguantar-ho".
Explica que "tinc aquest tarannà d’anar seguint, que ho aprovem tot per majoria i anar seguint. Però arriba a un moment que tens una pressió que em vull treure de sobre. He passat per diferents presidents, i arriba un punt que, tot i que costi, s’ha de fer. És més difícil plegar de la federació que d’un ajuntament".
Graus també ha tingut bones paraules de la seva cohabitació amb el delegat de la federació a la Catalunya central, Esteve Olivella. "Hi he tingut una bona relació. Ho hem compartit sempre molt tot. Ell portava més el Bages i jo, el Berguedà i la Cerdanya. En tots aquest anys ens hem entès bé".
D'entre els aspectes que el fan sentir més content del seu pas per la federació, i el seu lligam amb la seva comarca, ha estat que "hem passat de tenir pocs equips a molt, hem duplicat el nombre de fitxes i sempre que algú m’ha necessitat, m’ha trucat. Una de les coses més importants és que sempre que un nano s’ha fet mal, ho he prioritzat, tenir una bona relació amb la mútua, això és el que et fa sentir més orgullós".
