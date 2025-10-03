Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu arrenca la lliga amb la intenció de fer-se fort a casa
Les urgellenques reben un Leganés que només ha perdut un dels cinc partits disputats en pretemporada
Manresa
El Cadí la Seu és un club amb prou experiència per saber que fer-se fort al seu pavelló és essencial per no haver de patir tant com en la campanya passada a la Lliga Femenina. Per això és molt important començar bé el camí aquest dissabte, a les 19.30 hores, contra un Innova TSN-Leganés que només ha perdut l'últim dels cinc partits que ha jugat aquesta pretemporada.
Va ser el cap de setmana passat, contra el Movistar Estudiantes, en el memorial Martín Caño, quan les jugadores entrenades per Javier Fort van caure pr 70-58. Abans, havien vençut a les mateixes jugadores col·legials per un clar 74-55 i també havien guanyat conjunts de la lliga com l'IDK o el campió de Copa, l'Hozono Global Jairis, a part de fer el mateix contra el Benfica.
En el Cadí, caldrà veure si el nou fitxatge, Gianna Aiello, s'afegeix a l'equip. En la prèvia, la capitana, Anna Palma, afirmava que "ens hem de centrar en les coses que potser no són tan tàctiques, sinó defensar, que depèn d'una mateixa. Totes ho sabem fer. És necessari tenir aquesta actitud per guanyar. En el primer partit no sortirà tot bé, però intentarem que es mostri tot el que hem estat treballant aquest mes".
Pel que fa a l'adaptació de les noves, "la de totes ha estat bona. S'han fet la Seu una mica seva. És gent molt oberta, la qual cosa permet que les puguis ajudar. I amb les de l'any passat, ja ens coneixem totes".
