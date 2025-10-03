Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa té la prova més complicada per estrenar el compte de punts, a Mataró

La visita a la pista del líder sembla arribar en el pitjor moment, amb els manresans havent sumat tres derrotes consecutives en l'inici de curs

El Covisa ve de perdre la setmana passada contra Les Corts

El Covisa ve de perdre la setmana passada contra Les Corts / Jordi Biel

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Mataró ha estat rival directe del Covisa Manresa en les últimes temporades, en què tots dos han lluitat per pujar a Segona Divisió. Ara mateix, però, la diferència entre tots dos és molt gran. Els manresans han perdut els tres primers partits de lliga i els maresmencs, els han guanyat i són líders. En aquestes circumstàncies, s'enfronten aquest dissabte (20 hores) a pista mataronina.

El conjunt costaner ha derrotat a casa per 13-0 el Playas de Castelló i ha guanyat per 3-5 a Sabadell i per 1-8 a Santa Coloma. Xifres que contrasten amb les tres derrotes bagenques. En aquestes circumstàncies, no sembla que l'equip d'Antonio Mesa pugui treure gran cosa del pavelló Teresa Maria Roca, però cal esperar que el Covisa es creixi en aquesta situació i pugui plantar cara. Segueix de baixa Rafyta, que encara no ha pogut debutar per culpa de la seva lesió.

TEMES

