RECAIGUDA
Lamine Yamal torna a lesionar-se el pubis i no jugarà el Sevilla-Barça
Luis de la Fuente l’havia inclòs en la llista d’Espanya abans que aparegués el comunicat mèdic del Barça informant de la seva recaiguda
Joan Domènech
Dos partits i recaiguda. Lamine Yamal ha tornat a lesionar-se. De la mateixa malaltia que l’havia tingut apartat dels últims compromisos fins que va reaparèixer davant la Reial Societat. El Barça el dona fins i tot per descartat per enfrontar-se al Sevilla aquest diumenge.
Abans que el club blaugrana emetés el comunicat mèdic en què consigna que està de baixa, el nom de Lamine Yamal havia aparegut entre els convocats per Luis de la Fuente per als dos partits d’Espanya: el dissabte 11 contra Geòrgia a Elx i el dimarts 14 contra Bulgària a Valladolid. El comunicat del Barça torna la pilota a la federació perquè sigui esborrat de la llista llevat que s’exigeixi al futbolista acudir a Madrid per ser examinat pels metges de la selecció.
El cas és que Lamine Yamal està malament. No s’ha recuperat del tot malgrat el tractament que ha seguit i que l’ha deixat fora de combat en quatre partits del Barça. Des de la primera aturada de seleccions, quan va tornar lesionat. Durant la seva estada a la selecció, i amb molèsties físiques, va ser infiltrat perquè jugués els dos partits: davant Bulgària (0-3) i Turquia (0-6). De la Fuente no el va substituir fins passat el minut 70 en els dos casos, tot i que els dos partits havien quedat resolts en el descans.
La falta de sensibilitat amb el jove futbolista va despertar l’enuig de Hansi Flick, que no va poder comptar amb l’extrem en els següents quatre partits (València, Newcastle, Getafe i Oviedo). El va alinear davant la Reial Societat a partir del descans –va substituir en el minut 45 Roony Bardghji– i va ser titular davant el París Saint Germain.
